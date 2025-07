Mazón avanza que el pleno del Consell del martes "empezará a adoptar medidas" del plan de ajuste ante la falta del FLA

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el pleno del Consell de este martes "empezará a adoptar medidas" del plan de ajuste impulsado por la Administración autonómica ante la falta del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario por parte del Gobierno de España. "Qué remedio", ha expresado.

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que este lunes era "el día en el que se tenía que haber hecho algo que no ha ocurrido en 12 años, que es que no se apruebe el FLA". "Parece algo técnico, pero es la liquidez, son los recursos económicos necesarios para poder seguir pagando en términos razonables", ha afirmado, y ha cargado contra el Gobierno de España por haberse "negado a ponerlo en marcha".

Ante esta situación, en declaraciones a los medios este lunes tras asistir a un acto de presentación de ayudas para jóvenes agricultores en València, ha adelantado que el martes en el pleno del Consell "empezaremos a adoptar medidas ya de ese plan de ajuste". "Nuestro enemigo es el gasto superfluo, no el gasto de otro tipo. Porque queremos seguir eliminando gasto superfluo para priorizar el que no se toca, que es el gasto social", ha recalcado.

Por eso mismo, ha reivindicado que la Generalitat tiene este año "el presupuesto sanitario más importante de la historia en este momento, el presupuesto social más alto de la historia y también el educativo". "Y no vamos a pasar por que los valencianos tengan peores derechos sociales que los demás. Es que no podemos pasar por ello, aunque el Gobierno nos lo esté negando permanentemente", ha avisado.

"Así que vamos a empezar a aprobar medidas a partir del día de mañana", ha avanzado el 'president' de la Generalitat, que ha precisado que este lunes la Conselleria de Hacienda está "recabando y timando las propuestas de las distintas consellerias" en el marco de un trabajo "rápido y urgente que se está haciendo, pero que forma parte del conocimiento de dos años de la experiencia que tenemos de seguir atornillando el gasto superfluo".

A su juicio, el hecho de "ir contra el gasto superfluo" es "un ejercicio muy sano que deberían hacer todas las administraciones todos los día". Mientras, ha contrapuesto: "Ya hemos visto en qué se gastan el dinero otras administraciones y otros partidos políticos. Nosotros estamos en los derechos sociales".

CELEBRA QUE EL PP INCORPORE LA EXIGENCIA DE LIQUIDEZ

En este contexto, ha querido agradecer, "como presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana", que "todo el PP de España este fin de semana haya recogido como enmiendas" las reivindicaciones valencianas en materia de financiación, en el marco del XXI Congreso nacional extraordinario del PP celebrado este pasado fin de semana en Madrid, que ha reelegido presidente de la formación a Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, aunque ha reconocido que las ponencias políticas "no son programas electorales" y "no bajan a lo concreto", ha valorado que la "situación de falta de liquidez que tenemos por parte del Gobierno de España" ha hecho "que todos nuestros compañeros de todo el PP de España incorporen la exigencia de la liquidez a las comunidades que estamos más maltratadas y más abandonadas" por parte del Ejecutivo central.