Mazón carga contra el "cupo separatista catalán" y avanza "todas las acciones legales" para impedir esta "ignominia"

Afirma que está dispuesto a unirse con otras CCAA para plantarse ante este nuevo "agravio" para la Comunitat Valenciana: "Faltaría más"

CASTELLÓ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado de nuevo contra el "cupo catalán a la carta" acordado entre el Gobierno de España y Cataluña y ha avanzado que la Administración autonómica valenciana activará "todos los mecanismos" para impedir esta "ignominia". De hecho, ha concretado que trasladará este asunto a la Abogacía de la Generalitat para desarrollar "todas las acciones legales" ante este "agravio" que, a su juicio, "ya es un insulto supremo" para la Comunitat Valenciana.

"A unos kilómetros al norte de aquí lo que se está haciendo es un cupo separatista a la carta para que el señor --Pedro-- Sánchez aguante un minutito más en la Moncloa", ha censurado en declaraciones a los medios este martes tras visitar los terrenos donde se ubicará el Instituto de Educación Secundaria Jaume I en Borriana (Castellón).

Así se ha pronunciado un día después de que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña hayan acordado el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas.

Preguntado por esta cuestión, el jefe del Consell se ha preguntado "por qué le llaman financiación singular cuando lo que es, es un cupo separatista". "Es que no lo entiendo, es que es lo que es, es un cupo separatista, es la consagración del privilegio" con Cataluña, ha denunciado. "Ya lo hemos visto con los indultos, ya lo hemos visto con la amnistía, ya lo hemos visto con innumerables cesiones. Esto es un cupo separatista", ha recalcado.

Además, ha hecho hincapié en que se lleva a cabo "en el peor momento para la Comunitat Valenciana, en el momento de más necesidad" para la región, donde el Consell --ha reivindicado-- está realizando "todo este esfuerzo socia, estas infraestructuras educativas, este esfuerzo de cero a tres años es a pesar del Gobierno, es contra el Gobierno, es contra el ninguneo del Gobierno".

Y ha continuado: "A nosotros, en el mejor de nuestros casos, implorando y rezando y de rodillas, se nos permite endeudarnos más. En el mejor de nuestros casos, la Comunitat Valenciana, la peor tratada, la peor financiada, la que no tiene fondo de nivelación, la que no tiene fondo de liquidez, la que no tiene un nuevo sistema de financiación... la mejor concesión es dejarnos endeudarnos más para luego devolvérselo al propio Gobierno con intereses".

Mientras, ha cuestionado, a "unos kilómetros al norte de aquí lo que se está haciendo es un cupo separatista a la carta para que el señor Sánchez aguante un minutito más en la Moncloa". "Es una vergüenza", ha señalado.

FRENTE COMÚN CON OTRAS CCAA

Ante esta situación, ha avanzado que desde el Consell no solamente están dispuestos a unirse "con todas" las comunidades autónomas. "Faltaría más", ha garantizado. Es más, ha adelantado que el gobierno valenciano pondrá en marcha "todos los mecanismos que estén a nuestra disposición, no solo autonómicos, no solo políticos o sociales, sino también judiciales y jurídicos".

"Vamos a trasladar a la Abogacía de la Generalitat, tan pronto como se concrete esta ignominia que se nos está adelantando, poder desarrollar todas las acciones legales para impedir un agravio que ya es un insulto al resto de España, pero un insulto supremo a la Comunitat Valenciana tal y como están las cosas", ha anunciado.

Todo ello, ha insistido, "en el peor momento para la Comunitat Valenciana, tratando de consolidar una reconstrucción en la que el Gobierno sigue arrastrando los pies con la peor financiación posible". "Es que no se puede hacer peor con respecto a más de cinco millones de personas que somos tan españoles como los catalanes", ha zanjado.