Mazón condena la pintada contra los socialistas en Ontinyent: "Actos vandálicos no tienen espacio en nuestra democracia"

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha condenado la pintada aparecida este fin de semana en una pared de la localidad de Ontinyent (Valencia) con la frase 'Matad socialistas', al tiempo que ha asegurado que la violencia y el odio "no tienen justificación" y que los "actos vandálicos no tienen espacio en nuestra democracia".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en un mensaje publicado en la tarde de este lunes en su perfil de la red social X, un día después de que el PSPV denunciara la aparición de una pintada en una pared de Ontinyent con la frase 'Matad socialistas'.

Carlos Mazón ha expresado que los "actos vandálicos no tienen espacio en nuestra democracia" y ha mostrado su "condena firme ante las pintadas contra los socialistas en Ontinyent". "La violencia y el odio no tienen justificación. Nunca", ha recalcado.

En esta misma línea, el secretario general del PPCV y síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, en un mensaje en esta misma red social, ha condenado "totalmente los actos vandálicos contra el PSOE en Ontinyent".

"Siempre he rechazado la violencia, venga de donde venga. Creo en la política basada en respeto, libertad y convivencia", ha asegurado el dirigente 'popular', que en cualquier caso ha sostenido que, "lamentablemente, no todos pueden decir lo mismo".

La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, mostró este domingo su rechazo "más absoluto a las amenazas proferidas" y afirmó: "El discurso del odio que alimentan el PP y los ultras no tiene cabida en nuestra sociedad".

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha instado este lunes al Ayuntamiento de Ontinyent a que se sume a la denuncia penal que formalizarán los socialistas tras la pintada en la ciudad. Además, ha destacado la gravedad de que esto suceda en la agrupación a la que pertenece la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.