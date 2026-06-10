Mazón, al Consell el 29O: "Vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas"

Archivo - El expresident de la Generalitat y diputado Carlos Mazón durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón trasladó en un grupo de WhatsApp de los consellers de su gobierno a primera hora del 29 de octubre de 2024, día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, el mensaje de que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

Así consta en los WhatsApps intercambiados ese día en el grupo de consellers, que inaugura Mazón a las 8.15 horas y en el que el titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, es el último en mandar un mensaje a las 23.53 horas, con el estado de carreteras. Los mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, revelan que Mazón escribió por última vez en el grupo a las 8.53 horas para advertir a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, que tenía una errata en un tuit que acababa de enviar.

Es el 'expresident' quien inaugura en esa jornada los mensajes en esta aplicación con una petición a las 8.15 horas a Pradas con el mensaje: "Salo, que te actualicen datos de la Dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth. Quizá tengas que salir para dar parte", señala, en alusión a la rueda de prensa de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, ya que ese día había reunión del pleno.

Los siguientes mensajes van dirigidos al entonces titular de Educación, José Antonio Rovira: "Y a Rovi también con cierre de colegios", y al conseller de Sanidad y a la vicepresidenta primera y entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. "Atentos a goteras e incidentes en los centros", les traslada. A Miguel Barrachina, al frente de Agricultura, le señala: "Que te pasen parte en el campo etc".

"Informar con detalle da imagen de control; Centrémonos hoy en eso", señala el 'expresident', a quien Pradas contesta, a las 8.16 horas, "Por ahora todo controlado", y añade unos segundos después: "Acabamos de decretar nivel 1 en Ribera alta que es donde está pegando más fuerte".

El 'expresident' continúa: "Bueno cada uno que esté atento. Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede. Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale?. Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma. Qué es lo importante", indica en sucesivos mensajes en esta red sociales.

En esta jornada ha declarado en el juzgado como testigo la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, a quien uno de los abogados personados en el procedimiento, que representa a Acció Cultural del País Valencià, Manolo Mata, ha solicitado que entregara voluntariamente los mensajes del grupo de WhatsApp del día de la dana en el que estaban los consellers y Mazón.

Inicialmente, la vicepresidenta se ha negado porque ha argumentado que podía haber datos que afectasen a otras personas. También ha dicho que consideraba que no tenía que ser ella la que aportase esos WhatsApp. En ese momento, la jueza le ha comentado que podía entregarlos si quería, a lo que ella finalmente ha indicado que lo pensaría. Tras un receso que ha hecho la jueza en su declaración, la testigo ha indicado que sí iba a aportar esos mensajes puesto que había preguntado si podía hacerlo y le habían respondido que sí.