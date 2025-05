Mazón ensalza a la Comunitat como "ejemplo de convivencia, libertad y prosperidad del proyecto común europeo"

Concejales socialistas de Benidorm muestran en el acto del Día de Europa en Benidorm carteles reclamando la dimisión del 'president' por la dana

ALICANTE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que "la Comunitat Valenciana es ejemplo de convivencia, libertad y prosperidad inigualable dentro del proyecto común europeo".

El jefe del Consell ha asistido al acto institucional con motivo del Día de Europa organizado por el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), acompañado por el alcalde de la localidad, Toni Pérez.

Durante su intervención, Carlos Mazón ha aseverado que "el mayor periodo de paz, libertad y prosperidad tiene en la Constitución de 1978 y en la incorporación de nuestro país a la Comunidad Económica Europea en 1986 sus hitos fundacionales" por lo que "es importante que cada 9 de mayo recordemos y celebremos el momento en el que los españoles empezamos a formar parte de ese proyecto común que es la actual Unión Europea".

Así, ha señalado que "la idea de la Europa democrática no solo se hace en las instituciones de Bruselas y con tratados, directivas, normativas y reglamentos" sino que "nace en los territorios, en ciudades como Benidorm y con el apoyo de sus vecinos, empresarios y emprendedores".

También ha puesto de relieve que "Europa entró en España a través de Benidorm, al crear un modelo urbanístico pionero y sentando las bases de nuestra primera industria que es el turismo".

En este sentido, ha destacado que Benidorm "es una de las primeras ciudades del mundo con un modelo turístico sostenible gracias a medidas innovadoras para gestionar sus recursos naturales y ha sido reconocida como el primer destino turístico inteligente certificado del mundo".

"Una apuesta refrendada con el título Pionero Verde 2025 de Turismo Inteligente concedido precisamente por la Comisión Europea" ha resaltado Mazón, por lo que la ciudad "ha logrado equilibrar el turismo con la preservación del medio ambiente, protegiendo más del 60% de su territorio y promoviendo el uso de energías renovables".

En su intervención, el jefe del Consell ha remarcado que "este éxito de tal envergadura no se consigue si no es con el trabajo y compromiso de sus ciudadanos, especialmente de los emprendedores y empresarios que han contribuido a que Benidorm sea hoy la capital de la felicidad".

Por último, ha señalado el trabajo de Enrique Ballester Chofré, reconocido con la 'Distinción Europa 2025', del que ha destacado su trayectoria profesional y compromiso cívico para contribuir a que "Benidorm sea lo que hoy es".

ACOGER AL 'PRESIDENTE DEL VENTORRO'

Al acabar su discurso, en medio de los aplausos, los ediles del PSPV se han levantado y han mostrado carteles con los lemas 'Mazón dimissió' o '228 raons per a dimitir'. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha lamentado "la utilización partidista" de la celebración de Día de Europa por parte del gobierno de Toni Pérez, "que ha vuelto a acoger al 'presidente del Ventorro' en la ciudad, empañando un acto en el que el verdadero protagonista debía ser el homenajeado, Enrique Ballester Chofre".

"Queremos dejar bien claro que Enrique es un gran merecedor de la 'Distinción Europa', por eso apoyamos la propuesta en Junta de Portavoces y en el Pleno. Pero el alcalde se ha empeñado en darle cobijo a Mazón cada vez que celebramos un acto en el que se reconoce a un premiado", ha apuntado en un comunicado.

Y ha defendido: "Hemos sido respetuosos en el acto institucional pero debíamos mostrar nuestras protestas, y así lo hemos hecho, frente a un presidente que no supo gestionar la catástrofe de la DANA y que tiene que dimitir".

"Hemos mostrado nuestro rechazo en vez de aplaudir a Mazón. Un presidente que debería de irse a su casa por respeto a las 228 víctimas de la tragedia en la que ni él ni su equipo de los mejores estuvieron a la altura. Este pensamiento, que comparten también miles de valencianos, es el que hemos plasmado hoy con nuestros carteles cuando ha finalizado su parlamento el presidente del Ventorro", ha afirmado.

Además, la portavoz ha criticado "la incongruencia" del discurso de Mazón en el acto institucional, "muy político y fuera de lugar, en el que ha destacado los premios que ha recibido Benidorm en materia medioambiental, mientras que en la Generalitat pactó con Vox unos presupuestos negacionistas que recortan en medio ambiente y que buscan tumbar el Pacto Verde Europeo". "Este es el criterio de la persona que está al frente del gobierno de los valencianos, capaz de defender una cosa y la contraria sin ruborizarse", ha espetado.

Con todo, Escoda ha explicado que desde el grupo socialista han rechazado asistir, en el despacho de Alcaldía, a la firma de Mazón en el Libro de Honor del Ayuntamiento por considerarlo un "farsa". "Es indigno que un presidente que tiene todos esos fallecidos a sus espaldas por su nefasta gestión rubrique su firma en libro de honor de nuestro Consistorio", ha manifestado.

Desde el equipo de gobierno municipal, la portavoz 'popular', Lourdes Caselles, ha calificado de "lamentable" el comportamiento que han tenido los siete concejales del grupo socialista.

Caselles ha reprobado la actitud de los ediles que "de manera aislada, y después de una jornada en la que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha estado con absoluta normalidad en Benidorm, solo han tenido la capacidad de sacar esos folios durante el acto institucional".

"La ciudad no necesita dirigentes como los del PSOE que no saben que hoy es un día importante para nuestra ciudad", ha reprochado la portavoz del PP, al tiempo que ha lamentado profundamente "que a causa de su actitud ha sido la imagen de la ciudad la que ha escrito una página lamentable de su historia".

INCIDENTE "PARA OLVIDAR"

Caselles ha añadido que se ha tratado de un incidente "para olvidar". Además, se ha mostrado convencida de que el hecho de que los concejales socialistas hayan protagonizado dicho incidente "solo demuestra que es una estrategia electoral y política del PSOE que no obedece en absoluto a la realidad del día a día".

Lourdes Caselles ha lamentado que la actitud de los concejales del PSOE "refrenda" lo que ya ha denunciado el gobierno otras veces: "que no tienen respeto ni educación hacia una persona a la que hoy se ha rendido un homenaje por su vinculación con Benidorm y que merecía ese reconocimiento". Pero esa falta de respeto la ha hecho extensiva "a lo que es un acto institucional porque esos siete concejales han demostrado que no saben representar a Benidorm, que no saben representar al pleno de la corporación con una flagrante falta de educación y respeto hacia el propio acto en sí".

Para el equipo de gobierno, los ediles socialistas "no están a la altura de portar la medalla corporativa" y cree que "hoy han faltado también el respeto al pueblo que les ha votado, a un empresario, a su familia, a las asociaciones presentes y a los cuerpos y fuerzas de seguridad" porque en su "afán electoral han olvidado que se celebraba un acto institucional muy importante, que daba una merecida distinción a un vecino de Benidorm. No correspondía hacer lo que han hecho".

Con ese comportamiento, ha apostillado la edil popular "solo demuestran su servilismo a Pedro Sánchez sin pensar en las consecuencias que afectan a la imagen pública de Benidorm". Finalmente, se ha mostrado convencida de que "los pocos votantes que les eligieron hoy sentirán vergüenza ajena porque no han sabido representar al pueblo de Benidorm, a su carácter integrador y a su integridad. Han dejado a sus votantes a la altura del betún", ha insistido.