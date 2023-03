Mazón expone a Ayuso su modelo "a la valenciana": de bajar impuestos a "todo el mundo" a ser un president que "no llore"

Catalá pide "estar preparados" ante los ataques de una campaña que prevé "sucia" y avisa: "Esta vez no vamos a poner la otra mejilla"



VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha expuesto este domingo ante la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, su modelo "a la valenciana" con el que se presenta el próximo 28 de mayo con el objetivo de ganar las elecciones y arrebatar el gobierno autonómico al actual 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

Mazón, en un acto festivo con afiliados y simpatizantes del PPCV celebrado en el antiguo cauce del río Turia, ha repasado su receta "a la valenciana" que, a su vez, también es "de todo el PP", para la próxima cita electoral, que pasa desde una bajada de impuestos "a todo el mundo", la supresión de algunos de ellos, como el de sucesiones, que ha calificado como el "impuesto de la muerte", hasta la necesidad de contar con un 'president' que "no llore, que sonría y que compita" porque eso es "bueno para todos".

"Quiero un modelo de gobierno a la valenciana: el que quiere abrirnos al mar, impulsar el puerto, que sea referente, que luche por nuestros productos, por bajar los impuestos y que crea en nuestra tierra. Aquí tenemos un presidente que cuando otras regiones bajan impuestos pide que se les sancione. Cuando otras se convierten en competitivas piden que se les prohíba por ley", ha manifestado.

Por ello, ha reivindicado la necesidad de pasar de un gobierno "que llora" a uno "que sonríe porque ya viene el cambio, que ya no cambia derechos por despachos sino que vuelve a los derechos de la gente y a poner en marcha la competitividad".

"Quiero un presidente que no llore, que sonría y que compita para atraer la inversión y aliviar de impuestos a la gente. No se llora cuando otros compiten. Dormir ocho horas es sano pero dormir años es algo muy grave que estamos pagando todos. Quiero un gobierno de todos y para todos, abierto a la sociedad", ha expresado.

Mazón ha dado la bienvenida a Díaz Ayuso en "los últimos días del gobierno más caro de la historia de la Comunitat Valenciana": "Son los mismos que han contraprogramado con un acto sobre sanidad, los reyes de los hospitales voladores, los responsables de la única región de España con cinco condenas por desproteger a los sanitarios en la pandemia, con la mitad de las ambulancias SAMU circulando sin médico, que ha desviado un 600% más a la sanidad privada y que ha eliminado la segunda lectura de las mamografías".

"La mayor inversión que ha hecho Puig en hospitales nuevos ha sido las dos maquetas que ha pagado de los dos hospitales que ha anunciado a sesenta días de las elecciones", ha criticado.

En el plazo económico, Mazón ha lamentado que en la región "crecen las bolsas de pobreza" y mientras en otras comunidades "suben en el ránking", la Comunitat "ha pasado de ser la tercera en el PIB a la cuarta".

"El gobierno de Puig se ha olvidado de bono térmico para 160.000 valencianos por no tramitarlo desde 2020. Ha dejado fuera del bono de alquiler joven al 82% de los jóvenes. Ha batido el récord en vivienda pública: cero viviendas para jóvenes, cero de alquiler social y cero viviendas de protección oficial, con récord de desahucios y de okupas. Y mantienen el impuesto a la vivienda en un 10%", ha apuntado.

En este punto, ha augurado que el gobierno "más caro de la historia toca a su fin", por lo que ha instado a "tomarse en serio la Comunitat Valenciana" y ha garantizado que su ejecutivo, en caso de que gobierne, "bajará todos los impuestos a todo el mundo, pero sobre todo a los que más lo necesitan, rechazando esa guerra absurda de ricos contra pobres".

"Nuestro enemigo es la pobreza, no la riqueza. Habrá descuentos superiores al 30% de la cuota líquida a pagar en el IRPF, bajaremos el impuesto de la vivienda y pondremos fin al cambio de derechos por despachos. Se acaba el impuesto de sucesiones que es una injusticia que siga aquí en vigor", ha avanzado.

"También eliminaremos el de donaciones e incentivaremos la inversión eliminando el de patrimonio. A ellos les da igual subir los impuestos a todos. Hay que bajar los impuestos de una vez. Los servicios públicos son lo más importante. Para eso queremos bajar los impuestos", ha continuado.

EL "ÚNICO VOTO VÁLIDO" PARA EL CAMBIO, EL DEL PP

Por su parte, la secretaria general del PPCV y candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá, ha incidido en que hoy es "más evidente que nunca" que el "único voto válido para el cambio para echar a Joan Ribó, Ximo Puig y Sánchez del Gobierno es el voto para el PP", porque "ese es el objetivo".

"Por eso, quien quiera el cambio, quien desee un gobierno y una política seria y sensata, quien aspire a un gobierno sólido y unido, con proyecto, que tenga muy claro que esta es su casa. El PP es la única alternativa a Ribó. O Ribó, o cambio. Lo demás es pura ficción", ha agregado.

Así, ha reivindicado la necesidad de un "cambio urgente" que "solo puede garantizarlo el PP" y ha advertido de que "todo lo demás es falso". "Solo quieren un minutito de gloria", ha considerado. Al respecto, ha avisado de que la moción de censura es "simplemente una cortina de humo" para "dividir internamente todos los casos que enturbian al gobierno de Sánchez y al PSOE", y encima le ha supuesto --al presidente del Gobierno-- "un balón de oxígeno cuando más lo necesitaba". "Tiene que salir ya de Moncloa", ha insistido.

"Tenemos que estar preparados, porque los ataques de PSOE, Podemos y Compromís se vuelven más duros contra quienes saben que son una amenaza, contra quienes saben que van a ganarles en las urnas. No se puede aguantar más un gobierno que no defiende los intereses de los valencianos y los grandes proyectos", ha advertido. "Esta vez no vamos a poner la otra mejilla, así que, si van con una campaña sucia, que se atengan a las consecuencias. No vamos a poner la otra mejilla. Se acabó", ha sentenciado.

En esta línea, se ha preguntado si alguien le puede explicar "por qué la Copa América es buena en Barcelona y no en València". Tras ello, ha exclamado: "Ya está bien de trabajar para Ada Colau desde el despacho de la Alcaldía de València". Por último, la candidata ha afirmado que Compromís "es falso ecologismo, falso feminismo, falso valencianismo y fariseísmo". "En Compromís, todo es falso", ha zanjado.