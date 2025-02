Mazón expresa "todo el apoyo" a la protesta que pide su dimisión y critica a quien "aprovecha el dolor para sacar votos"

ALICANTE 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado "todo el respeto, apoyo y cercanía para toda la gente que siente dolor" y que acudirá a la cuarta manifestación que este sábado pedirá su dimisión por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre que azotó varios municipios de la provincia de Valencia. "No tengo el mismo respeto ni cercanía para los que intentan aprovechar el dolor para hacer política y sacar unos cuantos votos", ha precisado.

Así lo ha manifestado este sábado el jefe del Consell en declaraciones a los medios durante su visita al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante).

"Eso no me genera ningún respeto y no creo que se lo genere a nadie, mucho menos a los que sienten ese dolor", ha remarcado el 'president' de la Generalitat.