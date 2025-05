Mazón y López Miras cierran filas con los regantes contra las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura

La Generalitat presentará alegaciones a las nuevas normas porque el agua "es de todos" y no es "un recurso gratis"

MURCIA/VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, Fernando López Miras y Carlos Mazón, respectivamente, han cerrado filas con los regantes de sus respectivas comunidades y con Andalucía para hacer frente a las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El jefe del Consell ha anunciado que la Generalitat movilizará todos los medios a su alcance "con toda la capacidad de respuesta social, política, institucional, técnica y jurídica" y que presentará alegaciones a las nuevas normas porque el agua "es de todos" y "no es un recurso gratis". "Por supuesto que vamos a ir allá donde corresponda por cualquier conducto y por cualquier vía", ha enfatizado.

Ante un abarrotado salón de actos de la Cámara de Comercio de Murcia, López Miras ha puesto en valor la importancia de la unión de los territorios afectados por el "hachazo" al trasvase porque juntos representan a más de 15 millones de habitantes.

Se ha preguntado "cómo se explica ese hachazo" del 50% al trasvase. "No tiene lógica: a los que mejor gestionamos el agua, cuando menos hay, nos la quitan", ha aseverado. La única explicación a ello, según López Miras, es que Pedro Sánchez "lo prometió en 2018 durante un mitin en Albacete".

A este respecto, ha pedido al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, que utilice todos los recursos del Gobierno murciano, tanto administrativos como jurídicos o políticos. "No me va a apartar nadie de esta lucha", según el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha afirmado que "no es una lucha partidaria, sino que se trata de defender los intereses de la Región".

Igualmente, ha expresado su "voluntad de acuerdo y diálogo" con el Gobierno de España. De hecho, ha indicado que ha vuelto a mandar una carta a Pedro Sánchez en la que le ofrece un acuerdo en este asunto. "Ojalá sea en un acuerdo nacional del agua", ha señalado.

Así, ha ofrecido volver al consenso alcanzado en 2014 con el Memorándum del trasvase porque, aunque ha admitido que "nos dejamos algunos pelos en la gatera", lo cierto es que "los agricultores tenían certidumbre y seguridad jurídica".

APOYO "SIN FISTURAS" EN NOMBRE DE LOS VALENCIANOS

Por su parte, Carlos Mazón ha expresado su apoyo "sin fisuras", en nombre de "más de 5,3 millones" de valencianos, a los regantes de estas zonas cuyas reivindicaciones, ha dicho, no son "de parte, egoístas o contra nadie", sino a favor de "la paz y contra la guerra del agua".

En la tierra en la que "durante cientos de años" se han "resuelto los problemas a través del diálogo", Mazón ha señalado que los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, Almería y Alicante han "demostrado que respetan el agua y que la aprovechan".

"Somos el mayor ejemplo en reutilización y aprovechamiento de agua, más que nadie", ha dicho, para indicar a continuación que solo la Comunitat Valenciana reutiliza el 40% del agua de toda España y que entre la Región de Murcia y la provincia de Alicante "se reutiliza el 10% del agua de toda Europa".

"Hemos demostrado que sabemos aprovechar el agua, el respeto que hay que tenerle, cómo venerarla; que nadie nos dé lecciones", ha afirmado Mazón, que ha insistido en que "el agua del trasvase no es gratis" porque esta "se paga religiosamente", y ha recordado que la Comunitat Valenciana respondió con solidaridad ante la sequía sufrida el pasado verano en Barcelona (Cataluña) cuando la exministra del Miteco, Teresa Ribera, le pidió ayuda porque "no iban a tener agua para beber" en esa provincia.

"HAY AGUA PARA SATISFACER TODOS LOS TERRITORIOS"

Por la parte de la Junta de Andalucía, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado de "injusta" la propuesta del Miteco respecto a las reglas de explotación y ha remarcado que su comunidad "dará la batalla por los regantes, la agricultura y los derechos del agua".

Fernández-Pacheco ha alertado del "recorte" al empleo que conllevará la materialización de la modificación de las reglas de explotación sobre el regadío almeriense y ha exigido un reparto "justo y equitativo" del agua frente a la política del Miteco, que plantea "ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera".

Se ha mostrado convencido de que hay agua en España para satisfacer a todos los territorios, pero "el problema" es que "la insolidaridad viene avalada" por el Gobierno central, en relación a un bien que es "público" y cuyo uso debe ser planificado por el Estado "para todos y no para unos pocos".

Durante su intervención, Jiménez ha comentado que desde su organización han intentado "avanzar" junto al Miteco pero en los últimos dos años ha sido "imposible" y este departamento ha decidido recortar los envíos del Tajo-Segura al Levante sin alternativas reales.

Jiménez ha instado a "olvidar viejas rencillas si es que las hay" en los diferentes sectores, incluido el político, y a "cohesionarse" en torno a la defensa del Tajo-Segura "porque lo que se nos va es lo más queremos es el futuro de nuestras familias, de Murcia, Almería y Alicante".

Además, ha avanzado que Scrats llevará sus reivindicaciones a "todos y cada uno de los rincones de las tres provincias", y también a Madrid "si hace falta", en contra de la propuesta del Miteco. "No va a haber paz para los causantes", ha sentenciado.

Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), su presidente, Juan Valero, ha querido insistir en que el agua es "de todos los españoles" y, por tanto, debe ser tratada "como una cuestión de Estado", siempre mediante la aplicación de criterios "técnicos y científicos, no ideológicos".

"Si los regantes de Murcia, Almería y Alicante tienen un problema; los regantes de España también lo tenemos", ha dicho Valero, que ha recalcado que el 90% de los regantes del Tajo han podido regar con el agua procedente de afluentes de este río, por lo que el trasvase "no genera ningún problema".

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha señalado que desde su municipio "no podemos permanecer callados" ante un asunto sobre el que "no debe haber siglas, ni bandos", sino que deben imperar los principios de solidaridad, igualdad de oportunidades y cohesión territorial.

Ballesta ha recalcado que el objetivo "no es quitar el agua a nadie, sino usar la que sobra", porque "en España hay agua para todos" y, en este sentido, ha hecho hincapié en que la pretensión del Miteco es "el mayor ataque que Murcia ha sufrido en las últimas décadas".

En la misma línea se han expresado los presidentes de la patronal de la Región de Murcia y de la CEV Alicante, Miguel López Abad y Joaquín Pérez, quienes han denunciado el impacto que tendrá el recorte al trasvase no solo en la agricultura y la ganadería, sino también en el resto del tejido productivo.

Antes del comienzo del acto, representantes políticos de PSOE y Vox han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación.

El secretario de Política Municipal del PSRM, Joaquín Hernández, ha señalado que el líder de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, ha defendido este martes, durante una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el Ministerio para la Transición Ecológica, que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable" y ha exigido "garantías de agua para la Región".

El líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, que ha asistido al acto acompañado por el portavoz de Agricultura de su partido en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha calificado las nuevas reglas de explotación del trasvase como "una traición" y ha exigido su paralización "inmediata".