Mazón niega un cambio de versión sobre la comida el día de la dana y dice que se presentará factura "con transparencia"

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la comida que mantuvo con una periodista el día de la dana fue en calidad de presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y que "nunca se dijo lo contrario". "No hay ningún cambio de versión", ha sostenido el dirigente 'popular', que ha asegurado que la factura se presentará "con absoluta transparencia" ante el Tribunal de Cuentas, "como toda la contabilidad del partido". "Yo creo que es razonable que se haga así".

Así lo ha aseverado Mazón en Castelló de la Plana a preguntas de los medios sobre la respuesta parlamentaria de Presidencia en la que se asegura que la comida que mantuvo el 'president' con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre no ha sido satisfecha con cargo a los presupuestos de la Generalitat, dado que el jefe del Consell asistió a la misma "en su condición de presidente del PPCV" y estas "son íntegramente sufragadas por su formación política".

"Simplemente fue una comida del Partido Popular y nunca se dijo lo contrario. Yo no dejo de ser presidente de la Generalitat y no dejo de ser el presidente del PP y por tanto no hay ningún cambio de versión, al revés", ha sostenido.

Ha enmarcado el encuentro con Vilaplana en el marco de la ronda de conversaciones previa a la denominación de los nuevos órganos de dirección de À Punt, "que son órganos y consejeros que proponen los distintos partidos políticos". "Realicé una serie de conversaciones con profesionales de los medios de comunicación y esta es una de ellas".

Preguntado por si eso quiere decir que el ofrecimiento de la dirección de la radiotelevisión pública valenciana se hizo como presidente del PP, Mazón ha respondido que "las propuestas que se hacen para los órganos de administración, los órganos de dirección de A Punt, son propuestas que, como todo el mundo sabe, las hacen los grupos políticos y los partidos políticos". "Por tanto, toda la conversación alrededor de la dirección de À Punt o del Consejo de Administración, se hace como presidente del partido", ha ratificado.

Cuando se le ha cuestionado por la razón de no haber informado de este hecho antes, el jefe del Consell ha insistido en que "nunca se negó la comida, bajo ningún concepto, y cuando ha llegado el momento de una pregunta parlamentaria, se ha respondido siguiendo los cauces y la transparencia normal de esa comparecencia parlamentaria". Y ha resaltado: "Siempre fue una comida como calidad de presidente del Partido Popular, que también lo soy, además de presidente de la Generalitat. No hay nada nuevo, no veo la noticia por ningún lado".

Y ha dicho que espera que "el resto de responsables políticos alrededor de la dana también tengan la tranquilidad y la transparencia de traernos sus tickets, tanto los que formaban parte del Cecopi como los que no". "No sé si la ministra Ribera podrá acreditar el ticket de comida de Bruselas, o si el presidente del gobierno, el de la India. No sé si los que sí que son miembros del Cecopi, como el presidente de la Confederación Hidrográfica, también nos va a enseñar su ticket o nos va a hablar de su comida. O la propia delgada del gobierno, que no se personó en el Cecopi hasta 11 horas después que yo, también va a hacer ese ejercicio de transparencia...", ha enumerado

A Mazón también se le ha interrogado por de qué se habló en el almuerzo y con quién habló por teléfono después, antes de llegar a la reunión del Cecopi. Al respecto, el dirigente autonómico ha incidido en que "en ningún momento" estuvo incomunicado y ha apuntado que tuvo "sucesivas llamadas" con "muchas" personas, como el presidente de la Diputación de Valencia, la entonces consellera de Emergencias, "con algunos alcaldes, con compañeros de Presidencia de la Generalitat, con responsables de infraestructuras..."

"Estuve pendiente y comunicado todo el rato hasta que acudí directa y personalmente, sin ser miembro del Cecopi, pero aún así, me acerqué cuando consideré que ya estaban cambiando las cosas y cuando vimos que ya por fin la Confederación Hidrográfica nos estaba alertando del gran peligro, que era el de la presa de Forata", ha apostillado.

"NO HAY NADA QUE OCULTAR"

Acerca de por qué no presenta ya voluntariamente la factura de la comida en el restaurante El Ventorro, ha contestado que "no hay nada que ocultar, ya se ha confirmado, ya está todo y todo sigue su curso y la transparencia está marcada en la normativa y no hay absolutamente ningún problema en eso". "Con total normalidad se produjo ese almuerzo de trabajo y con total normalidad se responden a las preguntas parlamentarias y con total transparencia se aportarán al Tribunal de Cuentas, si se considera también a la Comisión de Investigación, no hay ningún problema, insisto, espero que los demás sean capaces de trasladar también esta misma transparencia".

Y, sobre la factura, ha repetido al ser preguntado por plazos, que se facilitará "cuando corresponda según la normativa vigente". "Es que hay una normativa para la transparencia y no habrá ningún problema, insisto. Primero porque es obligación y segundo porque no hay ningún problema con cumplir la transparencia, como no puede ser de otra manera", ha remarcado.

Finalmente, a Mazón se le ha inquirido por si cree "conveniente" haber mantenido esa reunión como presidente del PPCV en una situación de alerta roja: "Yo no dejo de ser presidente de la Generalitat nunca, es una condición que me acompaña las 24 horas del día, pero también soy el presidente del Partido Popular, de hecho es el gobierno de la Generalitat del Partido Popular y ese día estaba el Cecopi prácticamente constituido, estaban los responsables técnicos, los responsables políticos, estaban todos los que tenían que estar y no fue hasta pasadas las siete de la tarde cuando desde la CHJ empezó a volver a informar sobre otras cuestiones de las que durante todo el día no se había informado".

"Estaba todo el mundo donde tenía que estar, cumpliendo con su obligación y yo estaba informado como cualquier otro presidente de comunidad, otros presidentes de comunidad tampoco fueron al Cecopi y estaban informados a través de sus distintos delegados en ese órgano al que insisto, al que no pertenece, pero que estaba validamente constituido, validamente reforzado y validamente atento a todo", ha zanjado.