Mazón no asistirá a los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad en Madrid por la dana Alice

Archivo - El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no asistirá este domingo en Madrid a los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad debido a "la persistencia, acumulación y especialmente debido a la variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana".

Fuentes de la Generalitat han informado a lo largo de la tarde de este sábado de la decisión tomada por el jefe del Consell.

Asimismo, Mazón tampoco acudirá a la posterior recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.