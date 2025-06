Mazón pide a Sánchez que convoque elecciones ante la falta de presupuestos y la necesidad de acelerar la reconstrucción

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ofrece declaraciones a los medios posterior a la XXVIII Conferencia de Presidentes - Kike Rincón - Europa Press

Sobre la polémica de Ayuso, ve "una lástima" que la noticia hoy sea "pinganillo sí o pinganillo no": "No voy a entrar"

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en la Conferencia de Presidentes de Barcelona la convocatoria de elecciones generales ante la situación "inédita" que atraviesa la Comunitat Valenciana tras la dana del 29 de octubre, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la necesidad de "acelerar" la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada, un proceso que "urge" y al que la mayoría que sostiene al Ejecutivo central "no es capaz" de dar respuesta.

Así, ha considerado "necesaria" la convocatoria electoral a nivel nacional ante la necesidad de articular "una nueva mayoría" que "lo antes posible" apruebe unos PGE, un plan de infraestructuras, un plan de apoyo y dé "seguridad para acelerar" la recuperación de Valencia, porque, según ha asegurado, la mayoría que sostiene al Gobierno de España no ha sido capaz de sacar adelante sus cuentas mientras que su Consell, "gobernando en minoría", ha aprobado unos presupuestos, ha reivindicado.

El jefe del Consell, en una rueda de prensa al finalizar la Conferencia de Presidentes, ha sostenido que toda esta situación "no puede seguir así" y ha lamentado que en esta cita no hayan obtenido por parte del Ejecutivo central "respuesta a tantas cuestiones" planteadas por las comunidades autónomas, entre ellas la financiación autonómica. "Salimos sin respuestas", ha lamentado. "Me voy sin resultados para mi tierra", ha añadido.

Mazón ha hecho hincapié en que en el momento "más inédito, más crítico, más necesario y más urgente de necesidades" para la Comunitat Valenciana coincide con el de "mayor debilidad financiera, peor financiación, peor liquidez y peor capacidad económica" por parte del Estado. En este sentido, ha acusado de nuevo al Gobierno de "arrastrar los pies" en "el momento que más necesitamos la ayuda".

"Mi tierra vive una situación inédita. Y no puedo encontrar un muro de falta de respuesta, falta de coordinación, falta de trabajo, falta de aviso, falta de llamada, falta ni siquiera de reunirse para poder avanzar", ha expresado. A juicio de Mazón, la Conferencia de Presidentes ha sido "una sucesión de intervenciones que parecían los Reinos de Taifas" y ha lamentado que no haya habido "posibilidad de profundizar, coordinar, acordar y tomar en consideración propuestas". "Una pena", ha aseverado.

"LO URGENTE ANTES QUE LO IMPORTANTE"

En cuanto a las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana, ha indicado que "lo primero" que ha trasladado a Sánchez y al resto de presidentes autonómicos es que "ha tocado hablar de lo urgente antes que de lo importante" y ha denunciado que por "primera vez en 13 años" la región está "sin liquidez extraordinaria".

En esta línea, ha criticado la falta de contar con un fondo de compensación o que el Gobierno "ni siquiera se avenga" a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para "empezar a hablar del sistema de financiación, que es lo más urgente". Y ha reclamado la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario, algo que es, ha dicho, "extraordinariamente urgente".

Además, ha reprochado al Ejecutivo central que "no haya querido poner en marcha" una comisión mixta para la reconstrucción tras la dana y ha recordado que en el caso del volcán de La Palma sí que lo hizo "once días después", mientras que en Valencia han pasado "ocho meses" y no se ha articulado.

FALTA DE FONDOS Y LENTITUD EN LAS AYUDAS

Paralelamente, ha cargado contra el Gobierno por "la falta de fondos, la lentitud en las ayudas a los damnificados, la falta de voluntad de coordinarse y la falta de querer reunirse". En este punto, ha reprochado a Sánchez que haya visitado "dos veces" Valencia "sin llamar, sin avisar, sin quererse a coordinar nada", ante "la labor más importante que tenemos que hacer en la historia de la Comunitat Valenciana entre todas las administraciones".

"El Gobierno no nos llama nunca y el famoso comisionado --para la reconstrucción José Mª Ángel-- no acepta reunirse ni poner en marcha esa comisión mixta donde deberíamos estar todos", ha censurado, al tiempo que ha hecho hincapié en que la Generaltiat ha tenido que afrontra la reconstrucción de "todas nuestras infraestructuras educativas, viarias y sociales" con "con cero euros por parte del Gobierno de España". "Estamos en una situación absolutamente inédita", ha exclamado.

Mazón se ha mostrado también "encantado" de hablar "del resto de asuntos sectoriales que son estratégicos" como la vivienda, la dependencia, la sanidad, las infraestructuras, la energía o el agua, pero ha recalcado la necesidad de "centrarse en lo importante", que es la reconstrucción tras la dana. "Y el Gobierno no está coordinando, no está informando, no nos está reuniendo, no está activando las ayudas, no está activando una mayoría", ha incidido.

"ESTO VA DE RESULTADOS"

Cuestionado sobre la actitud y el trato que ha recibido por parte del presidente del Gobierno, ha asegurado que en este momento "da igual qué calificativo" se le ocurra al respecto, porque lo importante es que de la Conferencia de Presidentes se va "sin resultados" para la Comunitat Valenciana, algo que es "una pena" en base a "los resultados". "Esto no va ni de mis sentimientos ni de mis calificativos, esto va de resultados", ha recalcado.

Y sobre si confía en que de cara al futuro pueda haber algún acuerdo o interlocución con el Gobierno, tras esta Conferencia y en el contexto actual de tensión política, Mazón ha insistido en que, al margen de si "hay alta tensión o no y si hay choque sí o choque no", lo que "no hay son resultados". "Porque la respuesta ha sido que no voy ni a estudiar nada de lo que habéis puesto encima de la mesa", ha criticado.

PINGANILLOS Y LENGUAS COOFICIALES

En otro orden de asuntos, preguntado por la polémica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones de los dirigentes autonómicos, el jefe del Consell ha considerado "una lástima y una pena" que "la noticia" hoy "sea pinganillo sí o pinganillo no", algo que ha calificado de "broma" ante "las urgencias" que tiene en este momento la Comunitat Valenciana. Dicho esto, ha rechazado "entrar en esta cuestión".

Y cuestionado sobre si en su intervención ha utilizado el valenciano, ha asegurado que él ha "dicho 'bon dia' (buenos días)", pero ha considerado que la "mejor manera de entendernos es con nuestra lengua común", el castellano. "Se trata de ser práctico", ha justificado.

"No está en juego ni el respeto ni la dignidad ni la identidad de ninguno de los pueblos en esta Conferencia, lo que está en juego es la vivienda, la reconstrucción, la financiación, la sanidad, la educación pública y estamos aquí para eso. Si usted y yo, que estamos en esta sala, necesitamos un teléfono para comunicarnos, tenemos un problema", ha argumentado.

Preguntado por si sabe si desde 'Génova' se ha dado "algún toque" a Ayuso por centrar la atención con esta polémica, el dirigente valenciano ha esgrimido que la "decisión que tomen los medios sobre cuál debe ser la prioridad o no es una decisión suya" que él puede "compartir o no", pero ha subrayado tener "la sensación de que quien pone el pinganillo encima de la mesa no es ningún presidente autonómico que no sea el vasco o el catalán".