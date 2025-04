Mazón rechaza ponerse "en el foco" sobre su seguridad tras las amenazas recibidas: "Soy el menos indicado para valorar"

Dice que lo que "más" le preocupa es "la seguridad de los afectados por la dana", que ven cómo el Gobierno de España "no ha hecho nada"

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rechazado por "prudencia y responsabilidad" ponerse "en el medio del foco, ni para bien ni para mal," sobre su seguridad tras haber recibido amenazas de muerte vía redes sociales por su gestión de la dana del 29 de octubre --unos hechos por los que una persona ha sido detenida--. "Soy el menos indicado para valorar los asuntos de seguridad", ha asegurado, pese a admitir que podría declarar "muchas cosas" al respecto. "Es mi convicción y es mi posición", ha señalado.

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que precisamente "el foco es otro, es la recuperación, las víctimas y los damnificados" por las inundaciones. "Si hablamos de inseguridad, a mí la que me preocupa es la de la gente que sigue viendo que no se está moviendo ni un dedo para arreglar las obras de los barrancos por parte del Gobierno de España, esa inseguridad es la que más me preocupa. Y el resto, lo dejo en manos de los expertos de seguridad, que los tenemos y muy buenos, afortunadamente", ha declarado a preguntas de los medios tras el acto de presentación de la campaña de la Renta 2024.

"La seguridad que me preocupa es la de los afectados de la dana, porque las obras para evitar que esto vuelva a ocurrir no han arrancado, no se han puesto en marcha, no se hicieron antes y nadie nos está trasladando que se estén poniendo en marcha", ha subrayado Carlos Mazón, para quien "la sensación de inseguridad que más" le preocupa es "la que tienen en estos momentos todos los valencianos, que están viendo que el Gobierno de España no ha puesto en marcha ni siquiera el más mínimo trámite para poner en marcha las obras que necesitamos" para evitar futuras inundaciones.

Ante esta situación, ha urgido al Ejecutivo central a iniciar las obras "para desviar, adecuar o aliviar el trayecto de esos barrancos" con el fin de "acabar con esta sensación de inseguridad", al tiempo que ha aprovechado para denunciar que el Gobierno "no ha hecho nada durante años, pero después de la riada no ha movido ni un solo músculo para desviar esos cauces o para arreglar la peligrosa situación de barrancos como el del Poyo o la Saleta". "Esa es la inseguridad que a mí me preocupa", ha recalcado.

PIDE HACER "UN ESFUERZO POR PARTE DE TODOS"

Cuestionado sobre el clima político actual, Mazón ha hecho hincapié en que "nunca" le habrán visto a él "insultar ni amenazar a nadie, ni mandar a ningún sector de mi partido a hacerle un escrache a nadie, ni acercarme a la sede de ningún partido ni a ningún acto de ningún partido político". "Creo que no lo habrán visto, ni sugerirlo ni plantearlo y nunca he insultado a nadie", ha sostenido.

Por eso mismo, ha considerado "conveniente" que el debate político sea "lo más razonable posible". "Creo que ahí es importante que se haga un esfuerzo por parte de todos, pero cuando hacemos la valoración, pues conviene ver cuál ha sido el esfuerzo que han hecho algunos o cuál ha sido el que no han hecho otros", ha expuesto.

Por otro lado, ha rechazado dar detalles sobre la relación entre sus responsables de seguridad y los de la Delegación del Gobierno porque este es "un asunto que está en manos" de estos. "Yo confío en los responsables de seguridad y esa interlocución y esa coordinación está en sus manos y, por tanto, yo no tengo nada que valorar", ha esgrimido, al tiempo que ha justificado no profundizar en el tema por "prudencia", al menos por su parte. "Es lo más aconsejable", ha añadido.