Mazón critica el “relato paralelo” de Compromís sobre la dana y Baldoví le define como “un pelele en manos de Vox”

El 'president' Carlos Mazón y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en la sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

El ‘president’ dice que su propuesta de una Aemet valenciana “podría ser digna de estudio” si la agencia dice “la verdad”

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado “el relato y la realidad paralela” de Compromís respecto a la dana y que lleve “11 meses sin haber dicho ni una sola vez la palabra recuperación”. Por contra, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha urgido a contestar a si irá a declarar ante la jueza de Catarroja y le ha definido como “un pelele en manos de la extrema derecha” y “un cadáver político”.

En la sesión de control de este jueves en Les Corts, la última antes del primer aniversario de la dana y de la remodelación del Consell del 4 de noviembre, Baldoví se ha centrado en exigir “responsabilidades políticas y penales” a Mazón como “máximo responsable” de la Generalitat en la catástrofe del pasado 29 de octubre. “229 personas ya no están porque tú, como máximo responsable, no enviaste la alarma”, le ha recalcado.

El síndic de Compromís ha preguntado a Mazón si “cree en el valor de la palabra”, ya que ha recordado unas declaraciones del también líder del PPCV, antes de asumir la presidencia, en septiembre de 2022 diciendo que la Generalitat tiene la “máxima responsabilidad” en las emergencias.

Durante su intervención, Baldoví ha retado en varias ocasiones a Mazón si concretar si aceptará la invitación reiterada de la jueza de la dana a ir a declarar como testigo, algo de lo que el ‘president’ no ha hablado en sus dos turnos de respuesta. A pesar de ello, el síndic ha prometido que Compromís no parará hasta que Mazón asuma todas sus “responsabilidades políticas y penales”.

“Los valencianos no tenemos un ‘president’, tenemos un imputado en diferido, una persona más centrada en huir de su propia responsabilidad que en gobernar –ha reiterado–. Tenemos un fugitivo de la realidad, de la jueza… pero la verdad siempre acaba abriéndose camino”.

Baldoví también ha criticado las “miles de mentiras” de Mazón y ha puesto como ejemplo las afirmaciones en sus tres entrevistas, las primeras concedidas después de la dana que fueron publicadas la semana pasada. “Pero por cada mentira sale un vídeo que la desmonta: vídeos que has escondido a la jueza, a las víctimas y a Les Corts”, ha señalado.

MAZÓN Y FEIJÓO, "ADICTOS A LA MENTIRA"

Según ha argumentado, Mazón “esconde” esos vídeos porque “lo único que demuestran” es que tanto él como el líder del PP son “adictos a la mentira”, algo que ha relacionado con la afirmación de Alberto Núñez Feijóo de que estuvo “perfectamente informado” de la situación el día de la dana.

En su primera réplica, Mazón ha criticado que Baldoví siga “en su ensoñación y en sus insultos” sin “hablar en 11 meses de recuperación”. Ha recordado el “programa de gobierno” que presentó Compromís en el Debate de Política General, del que ha destacado la propuesta de “una Aemet valenciana”: “Después del último episodio de lluvias, de ver lo que ocurrió con Aemet en Pilar de la Horadada, Cullera, Gandia o Carcaixent, empiezo a pensar muy seriamente si su propuesta podría ser digna de estudio”.

Pero ha defendido que harían falta “tres requisitos”: “que no sea un chiringuito, que hable de la verdad y que, cuando nos cuente la previsión meteorológica, a ser posible que el mapa solo sea de la Comunitat Valenciana y no de los ‘països catalans’”.

Mazón también se ha dirigido al síndic del PSPV, José Muñoz, para decirle que es “radicalmente falso que Aemet informara a las 22.48 horas” del día antes de la dana de una alerta roja, ya que según él fue naranja. “Otra mentira más”, ha dicho.

EL "BOCA A BOCA" DE VOX A MAZÓN

En su segundo turno, Baldoví ha replicado: “¿Pero vas a Catarroja o no?”. También se ha preguntado por qué Vox y su líder, Santiago Abascal, “atacan implacablemente” a Feijóo y al presidente andaluz, Juanma Moreno, y “no a Mazón”.

Dirigiéndose a la bancada de Vox, les ha preguntado por qué le dan “todos los días respiración asistida” y “el boca a boca” a Mazón. A su juicio, es porque ya es “un cadáver político, un pelele en manos de la extrema derecha solo por sus cálculos electorales”.

Frente a ello ha insistido en que “hay esperanza y alternativa” en la Comunitat Valenciana. “Necesitamos que te vayas y hablar de futuro, y tú solo eres una rémora que no deja avanzar al pueblo valenciano”, ha espetado a Mazón.

El ‘president’ ha contestado que “a todos nos entran escalofríos” con el programa de gobierno de Compromís y se ha preguntado “dónde está su defensa del agua que necesita la Comunitat” y si la “gran solución al problema de la vivienda” es el teléfono 047 anunciado por el Gobierno para resolver dudas en esta materia.