Mazón visita el puesto de mando de Metrovalencia, cuya red presta servicio "con normalidad" pero con horarios reducidos

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este lunes el puesto de mando de Metrovalencia de Hermanos Machado- GVA

La afección en las carreteras es "limitada" y se han producido pequeños desprendimientos en algunos puntos

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este lunes el puesto de mando de Metrovalencia de Hermanos Machado, cuya red funciona a primera hora de la tarde "con normalidad" pero con horarios reducidos durante toda la jornada.

Desde allí, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y los responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) le han trasladado las distintas medidas que se llevan a cabo en materia de movilidad ante la alerta roja por lluvias activada en la Comunitat Valenciana este lunes. La visita no figuraba en la agenda pública del jefe del Consell.

Durante la jornada de este lunes el servicio de Metrovalencia opera con frecuencias reducidas similares a las que se ofrecen los sábados. Respecto a las incidencias, ha habido que actuar en un punto de la red, concretamente en la Línea 2 a la altura de Santa Rita, que se encuentra operativa desde las 10.00 horas.

Salvo este incidente, la circulación en todas las líneas de metro y tranvía se presta en estos momentos "con normalidad", aunque la circulación es un 65% menor respecto a lo habitual, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

RED DE CARRETERAS

Por su parte, en la red de carreteras la afección hasta el momento ha sido "limitada" y se han producido pequeños desprendimientos que han obligado a actuar a los servicios de conservación, han precisado desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Al respecto, el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM) ha detallado que la red autonómica permanece cortado el carril izquierdo de la CV-183 en la Plana Alta desde la CS-22 hasta la CV-18 y la CV-219, el tramo entre Chovar y Eslida (Castellón).

Desde el Consell han apelado a la "responsabilidad y precaución" y han pedido a la ciudadanía que únicamente realice "los desplazamientos estrictamente necesarios". Además, ante cualquier duda, han emplazado a informarse a través de los canales oficiales de la Generalitat, 112 CV y en la página web de Metrovalencia.