Médicos cortan la avenida Tres Cruces frente al Hospital General de València como protesta: "La Sanidad está enferma"

1088301.1.260.149.20260519112016 Médicos cortan la avenida Tres Cruces frente al Hospital General de Valencia - CESMCV

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Hospital General de València han cortado este martes la avenida Tres Cruces de la ciudad frente al centro sanitario dentro de las protestas enmarcadas en la nueva semana de huelga para exigir un Estatuto marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial.

Así, tras una pancarta en la que se leía 'La Sanidad está enferma' han cortado durante unos cinco minutos el cruce de la Avenida Tres Cruces que da acceso al hospital. 'Sin médicos no hay sanidad' o 'Zombi de guardia' eran otras de las pancartas que llevaban los médicos que también portaban goteros en los que se leía: 'Vocación vía intravenosa, ritmo 24/7' o 'Resilencia I.V' mientras coreaban gritos como 'Hora trabajada, hora cotizada' o 'Paciente escucha, está es tu lucha'.

La Conselleria de Sanidad ha cifrado la segunda jornada de paros de este semana de huelga de mayo, que concluye el viernes, en el 7,13%; un 11,14% en la provincia de Alicante; un 5,53% en Valencia y un 4,04% en Castellón. Por su parte, CESM ha destacado que la participación en este segundo día de paros vuelve a ser "extraordinaria" con un apoyo del 91% teniendo en cuenta que los servicios mínimos decretados en los hospitales oscilan entre un 75% y un 100% y en Atención Primaria en un 50%.

Se trata de la cuarta semana de paros desde que se convocó la huelga indefinida y la quinta desde diciembre para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio y a la Conselleria de Sanidad mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial.

El sindicato médico ha convocado asimismo concentraciones en las puertas de los hospitales y centros de Atención Primaria y mañana una manifestación a las 18.30 horas que en València saldrá del Palau de la Generalitat hasta Delegación de Gobierno, mientras que en Alicante arrancará en la Plaza del Mercado Central y concluirá en la Casa de las Brujas. Los profesionales de Castellón se sumarán a la marcha de València.

El sindicato médico pide "más personal facultativo, mejores condiciones laborales, atención de calidad y el fin de la sobrecarga asistencial". El comité de huelga tiene previsto reunirse con la Conselleria de Sanidad el próximo jueves.