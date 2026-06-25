El Medio y el Maratón Valencia contarán con GO2 by Global Omnium como 'green sponsor' por tercer año consecutivo

Maratón de Valencia - MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO ZURICH

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Maratón y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y GO2 by Global Omnium han renovado su acuerdo como Green Sponsor por tercer año consecutivo en el que se ha convertido en "uno de los compromisos de sostenibilidad más estables del atletismo popular en España". GO2 actúa como consultor estratégico de la organización, midiendo, verificando y comunicando el valor e impacto de ambas pruebas, explica la organización en un comunicado.

El Maratón Valencia, con Etiqueta Platino de World Athletics y reconocido como Mejor Maratón de España por la Real Federación Española de Atletismo y cuarto más rápido del mundo, apuesta porque la excelencia deportiva y el rigor ambiental vayan de la mano.

Así, en su última edición, GO2 calculó y verificó la huella de carbono completa del evento bajo la norma ISO 14064-1:2019, con Bureau Veritas como verificador externo independiente. Con 34.627 corredores procedentes de 136 países, el 65% internacionales, generaron una ratio de emisiones de 579 kgCO2e por participante. Por su parte, el Medio Maratón Valencia alcanzó un ratio de 432,77 kgCO2e por corredor.

Para contextualizar estas cifras, los impulsores de la prueba indican que en carreras internacionales con alta participación de corredores de larga distancia, la literatura disponible sitúa entre el 80% y el 95% de las emisiones totales en los desplazamientos y el alojamiento de los participantes. En línea con esta realidad, más del 91 % de la huella de carbono del Maratón Valencia está asociada a los propios corredores que viajan desde los cinco continentes para competir en la ciudad. En el caso del Medio Maratón Valencia, este porcentaje asciende hasta casi el 95%, lo que confirma que la movilidad de los corredores constituye el principal factor de impacto ambiental de ambos eventos.

Para la edición de 2026, se repetirá la metodología, la huella validada antes del evento, recálculo con datos reales una vez cerrada la prueba, y verificación de Bureau Veritas. Todo gestionado a través de la plataforma propia de GO2, que permite obtener el cálculo final de forma inmediata y con trazabilidad fuente por fuente.

Como Green Sponsor de las pruebas, la consultora GO2 también acompañará a la organización en el proceso de obtención del Sello de Evento Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español (COE), un reconocimiento que certifica que un evento cumple con los más altos estándares de gestión ambiental, social y de gobernanza en el deporte. Siendo uno de los primeros grandes maratones internacionales en España en alcanzar esta distinción.

SELLO PLATA DE LA WORLD ATHLETICS

El proceso implica revisar en profundidad cómo se gestiona el evento desde una perspectiva de sostenibilidad, identificar áreas de mejora y demostrar compromiso real con criterios objetivos y verificables.

El compromiso del Maratón Valencia con la sostenibilidad es firme, de hecho, la organización, a cargo de la SD Correcaminos, acaba de recibir la certificación Athletics for a Better World Silver Standard, el sello de World Athletics que reconoce las iniciativas sostenibles de los eventos de atletismo a escala internacional. Un reconocimiento que se suma a la Green Sport Flag de la Asociación del Deporte Español y que confirma que la sostenibilidad es parte de la cultura del evento. En el caso del Medio Maratón Valencia, se ha obtenido la Athletics for a Better World Bronze Standard.

Por su parte, la responsable de Sostenibilidad del Maratón y Medio Maratón Valencia, Matilde Iraola, ha manifestado que "haber calculado la huella de carbono de las pruebas nos permite identificar oportunidades de reducción de emisiones y avanzar en nuestro compromiso sostenible, impulsando la organización de eventos cada vez más responsables con el medioambiente".

"Renovar por tercer año consecutivo no es solo una señal de confianza, es la demostración de que medir bien, verificar de forma independiente y comunicar con rigor genera valor real para los eventos deportivos. El Maratón y el Medio Maratón Valencia son un referente porque entienden que la sostenibilidad no es un añadido, sino una ventaja competitiva", señala Ana Pérez, directora de Sostenibilidad Corporativa de Global Omnium.