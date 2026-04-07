Medios aéreos y terrestres luchan contra un incendio declarado en las faldas del Maigmó en Tibi (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de camiones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos siguen trabajando por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal declarado este martes por la tarde en las faldas de la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi, según fuentes del Consorcio Provincial de Alicante. El aviso del suceso se ha recibido sobre las 17.16 horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha señalado pasadas las 18.00 horas, a través de la red social X, que se han movilizado cinco medios aéreos (tres en un primer momento y posteriormente otros dos) y dos unidades helitransportadas.

También tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y dos unidades del Servicio de Bomberos Forestales más dos autobombas, según la información facilitada por la administración autonómica.

El cuerpo alicantino ha apuntado a las 18.26 horas que el incendio afecta a la cara del Maigmó que da al municipio de Tibi. También ha detallado que el fuego se ha detectado en las inmediaciones del Racó de Creu, se ha activado el despacho automático (con helicóptero de dirección de incendios) y se han detectado tres focos.

Así, el Consorcio Provincial de Bomberos ha solicitado la incorporación de medios aéreos, "dado que la zona es de difícil acceso y conviene actuar aprovechando las horas de luz". Sobre la zona también se han desplegado dotaciones para luchar por tierra contra las llamas.

Entre los medios usados están, entre otros, una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba nodriza pesada (BNP) y una bomba forestal pesada (BFP) con un oficial, un suboficial, un sargento, dos cabos y bomberos de los parques de Ibi, Cocentaina y Sant Vicent del Raspeig.