1105645.1.260.149.20260720205103 Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio forestal en Catí, posiblemente originado por un rayo - 112

CASTELLÓ 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres de bomberos trabajan durante este lunes por la tarde en la extinción de un incendio forestal en Catí (Castellón), originado por la posible caída de un rayo.

El fuego se ha declarado sobre las 16.15 horas y más de cuatro horas después continúa activo, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Inicialmente, las llamas han afectado a zona de vegetación, pero a las 16.54 horas se ha reclasificado como incendio forestal, precisa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

En las labores de extinción participan cuatro dotaciones de bomberos del Consorcio, un vehículo nodriza pesado de 35.000 litros de capacidad, una unidad de mando, dos coordinadores forestales y un técnico forestal, junto a nueve unidades de bomberos forestales de la Generalitat y ocho medios aéreos.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este próximo martes es extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana, excepto en el litoral de Valencia y Castellón y el sur de Alacant que será alto (naranja). También hay posibilidad de tormentas secas en todo el territorio valenciano, según el 112.