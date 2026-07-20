Medios terrestres y aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Catí (Castellón)

Incendio de Catí - EMERGENCIAS 112 CV

CASTELLÓ 20 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Medios terrestres y aéreos están trabajando en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este lunes en Catí (Castelló), según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El incendio, que empezó catalogado como de vegetación y se ha reclasificado a forestal, se ha producido por la posible caída de un rayo.

En las labores de extinción están participando nueve unidades forestales de la Generalitat -3 de ellas helitransportadas, seis medios áereos -cuatro helicópteros y dos aviones-, una unidad de mando de bomberos de la Diputación de Castellón y dos coordinadores forestales.