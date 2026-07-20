Mediterráneo Culinary Center, la escuela con la que Cámara Valencia quiere proyectar la alta gastronomía

Mediterráneo Culinary Center - CÁMARA VALENCIA

VALENCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cámara Valencia ha dado una nueva identidad a su escuela de cocina Mediterráneo Culinary Center para que "Valencia tenga un proyecto propio de alta gastronomía", de proyección internacional y orientado a las necesidades "reales" de los restaurantes que buscan profesionales cualificados.

Así lo han explicado el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, durante un encuentro en la escuela gastronómica en el que han participado el director gerente de Cámara Valencia, Jorge Linares, sus vicepresidentes Mª José Mainar y Alejandro Bermejo; la directora del centro, Cristina Vicente, y el chef Ricard Camarena.

La renovación de la marca, que tras más de dos décadas ha pasado a manos de Cámara Valencia, responde a una evolución del proyecto educativo cuyo objetivo es formar profesionales capaces de responder a las nuevas necesidades de un sector cada vez más exigente y contribuir al desarrollo económico del territorio.

Con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones especializadas, cocinas de última generación y espacios diseñados para reproducir entornos reales de trabajo, la escuela inicia esta nueva etapa con una oferta académica que combina titulaciones oficiales de Formación Profesional y programas de especialización.

En la oferta académica destacan el Grado Medio en Cocina y Gastronomía, el Grado Superior en Dirección de Cocina y el Grado Superior en Dietética, además de programas técnicos especializados en Técnicas Culinarias y Pastelería, todos ellos con un marcado carácter práctico y con formación en empresas del sector.

La directora de la escuela de alta cocina ha explicado que se combinan los conocimientos técnicos con recursos "innovadores a nivel pedagógico para que los alumnos tengan habilidades transversales, los 'soft skills' que luego demandan las empresas". Todo ello de la mano de chefs de renombre que han visitado el centro para compartir sus conocimientos. "Muchos alumnos se van con ellos después", ha comentado.

Morata ha resaltado que el objetivo es "llegar a una alta cocina, como tenemos la vasca, también en Valencia", y apuntar a una restauración de alto valor añadido. Cámara Valencia quiere que este espacio compagine gastronomía con cultura y sea un instrumento de competitividad para las empresas del sector que se sirva de la marca de la Cámara para tender puentes con las empresas que necesitan personal.

"Queremos crear una escuela que ponga Valencia en la Meca de la gastronomía y para ello tenemos que trabajar con los grandes chefs", y así "subir el nivel y que Valencia pueda reunir a las principales potencias gastronómicas del Mediterráneo", ha añadido el gerente de Cámara Valencia.

Los representantes camerales han explicado que, a partir de ahora, la institución establecerá contactos con distintas administraciones y el sector privado para explorar vías de financiación y colaboración con la que acelerar el crecimiento de este centro. "No es solo un proyecto de ciudad, es un proyecto de país y queremos respaldo institucional", ha comentado Linares.

Para el chef Ricard Camarena, se trata de un proyecto importante porque "estamos en un momento en el que el personal es muy necesario". "Han contado con los profesionales desde el minuto cero. Va ser un proyecto bonito si logramos financiarlo" y la iniciativa "ayudará a tener un sector todavía más profesionalizado de lo que ya está".