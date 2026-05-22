Medusa Festival convertirá Ifema en una "ciudad de hielo" en una edición invernal en Madrid

Festival Medusa - MEDUSA

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Medusa Festival continúa con su expansión y viajará lejos del Mediterráneo para llevar su música y su magia a Madrid. El festival valenciano celebrará una edición urbana interior el sábado 5 de diciembre en el recinto ferial Ifema, con una temática "100% invernal: Blizzard: La Ciudad del Hielo.

En su ubicación habitual, Cullera (Valencia), el macrofestival suele reunir a más de 50.000 personas por día, un total de 180.000 a lo largo de cuatro días en agosto. En cambio, la edición de Ifema tendrá un formato más reducido, bajo techo, con un aforo limitado a 9.000 personas y un gran escenario decorado, explican los organizadores.

Aún no se han desvelado artistas ni qué subgéneros de la música electrónica (techno, house, hardstyle, EDM... ) sonarán en diciembre. En cambio, Medusa sí ha confirmado que Blizzard: La Ciudad del Hielo brindará el mismo espectáculo visual que le ha valido numerosos premios.

Con la lógica adaptación al formato bajo techo, el público madrileño podrá disfrutar de la escenografía "al más puro estilo Tomorrowland", los fuegos artificiales, el show de drones de luz y la deslumbrante producción de luces, lásers y efectos especiales que, verano tras verano, se hacen virales en el festival.

En las próximas semanas se abrirá un prerregistro online para inscribirse y poder adquirir uno de los primeros tiques promocionales a precio reducido. La nueva cuenta de Instagram Medusa Winter ofrecerá más detalles de la edición en Madrid.