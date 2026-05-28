Un Meeting Point sustituirá al Village de los Gay Games y se ubicará en el Jardín del Túria y en La Petxina

Cartel de los Gay Games 2026 - AJUNTAMENT VLC

VALENCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha presentado este jueves el Meeting Point de los Gay Games XII València 2026, que se ubicará en el tramo III del Jardín del Túria y en el complejo deportivo de La Petxina. Este punto de encuentro sustituye al concepto inicial del Village, virando hacia "un nuevo modelo más social y cultural" durante toda la semana de competición, del 27 de junio al 4 de julio.

El Meeting Point albergará las 'Charlas Orgullosas', una iniciativa para abordar cuestiones relacionadas con el deporte, la diversidad, la inclusión y los derechos LGTBIQ+. "Es un formato que va a dejar un legado social en la ciudad, centrado en la sensibilización y visibilidad del colectivo", explica la concejala de Igualdad y Deportes, Rocío Gil.

Además, en el Meeting Point se organizarán actividades físico-deportivas. "València es la ciudad correcta en la que estar, principalmente por la calidez de su gente. Uno se siente muy bien recibido y muy bien acogido por toda la sociedad valenciana, y creo que eso es precisamente lo que los participantes más van a apreciar. Va a ser una gran edición", manifiesta Mike Myers como representante de la Federación Internacional de Gay Games.

Por otro lado, los Gay Games València 2026 han adelantado el cierre de inscripciones en una decena de disciplinas deportivas ante la alta participación de la edición, una de las más numerosas de la última década solo por detrás de París 2018.

Las modalidades deportivas completas son fútbol, voleibol, waterpolo, baloncesto, hockey hierba, natación, tenis, cheerleading, bolos y halterofilia. Estas disciplinas agrupan a cerca del 60% de personas inscritas en esta edición.

Actualmente, la competición cuenta ya con 9.911 participantes de 81 nacionalidades. Desde la organización animan a seguir sumándose al programa de voluntariado, en el que ya se han apuntado 640 personas.