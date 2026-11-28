Archivo - Portería de un campo de fútbol. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 12 años ha resultado herido por un traumatismo craneoencefálico mientras jugaba al fútbol en el Gaetá Huguet de Castelló, tal como han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha notificado sobre las 11.50 horas de este sábado, cuando se ha informado de que un menor de 12 años había recibido un golpe mientras jugaba al fútbol.

Así las cosas, el CICU ha movilizado una unidad SAMU, cuyo equipo médico ha atendido al menor por un traumatismo craneoencefálico y lo ha trasladado al Hospital General de Castellón.

Según publica 'Mediterráneo', la vicepresidenta del Nou Sequiol, club en el que milita el menor, ha asegurado que ha hablado con la madre del niño y le ha trasladado que el joven está "consciente y estable". Los hechos han ocurrido durante el partido entre el Nou Sequiol 'A' y el Cabanes 'B', que se ha celebrado en las instalaciones deportivas del Gaetà Huguet de Castelló.