Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de la provincia de Alicante tras invertir cuatro millones

Archivo - Un supermercado de Mercadona - MERCADONA - Archivo

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha anunciado la apertura de su primera 'Tienda 9' en la provincia de Alicante, concretamente en la calle Julio Roman de la localidad de Petrer, tras una reforma que ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros.

En un comunicado, la compañía ha informado del cierre de otra tienda próxima a esta y que se encuentra ubicada en la avenida de Madrid, por "no poder adaptarla a este nuevo modelo de supermercado", según ha precisado.

Desde Mercadona han subrayado que "este nuevo supermercado ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra" de los "jefes", como la compañía denomina "internamente" a sus clientes.

En la reforma han participado 49 proveedores de obra "que han dado empleo" durante la construcción a más de 85 trabajadores, según ha subrayado la empresa, que ha apuntado que, entre las principales novedades, está la "reorganización integral" del espacio.

"Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos. De esta forma, la cadena de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido. Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo", destacan desde la compañía.

CARACTERÍSTICAS

También habrá un "obrador central", zona donde se unirán "todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda". "Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio", ha apostillado Mercadona, que ha abundado en que esta propuesta ofrece, además, "una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro" de hasta el diez por ciento en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

"A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena", indica la compañía.

En las neveras, ha continuado, "los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda".

Mercadona también ha resaltado su "apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible". "A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo", ha sentenciado.