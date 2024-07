Merino agradece el trabajo de los exconsellers de Vox y recalca: "Ahora tenemos una nueva estructura y mismas ganas"

Descarta valorar la carta de Núñez a Abascal para darse de baja y comentar si se plantean "repescar" a los exdirigentes

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha destacado que "siempre" han reivindica que el Gobierno con sus socios de Vox era "único sólido y coordinado". "Eso es lo que siempre hemos remarcado, así ha sido durante todo este tiempo y ahora tenemos una nueva estructura de gobierno y las ganas de trabajar son las misma de siempre", ha apostillado.

Merino se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en la que no ha querido entrar a valorar la carta de la exconsellera de Justicia e Interior Elisa Núñez, en la que comunica su baja como afiliada de Vox ni tampoco si el Gobierno valenciano se plantea "repescar" a los tres exconsellers del partido de Abascal.

Así, ha señalado que "solo" puede tener palabras de "cariño" y "agradecimiento" para la exconsellera de Justicia "por todo el tiempo" que han compartido y "un grato recuerdo de su paso por este Consell y desearle toda la suerte" y no ha querido valorar su baja como afiliada de Vox. "No nos vamos a manifestar sobre una decisión que ha tomado una persona que, al final, es un particular que ha decidido dejar un partido. Esa es su decisión y ella dará las explicaciones", ha argumentado.

Del mismo modo, ha descartado pronunciarse sobre, si tras las afirmaciones de Núñez en las que ha crítica la "radicalidad" de Abascal y destacaba las políticas suscritas por el PPCV y Vox en el Consell, se valoran repescar a los tres exconsellers de Vox o ya está la puerta cerrada. "Estos días están siendo de cambio para ellos y para nosotros", ha señalado.

Merino ha recalcado que al igual que cuando se le ha cuestionado sobre algunas noticia o declaración de algún dirigente de Vox "siempre hemos dicho que éramos un único gobierno, sólido, que actuábamos de forma coordinada después de establecer un diálogo, que ha habido mucho consenso y que la acción de gobierno era diferente, porque teníamos un proyecto único bueno para los valencianos, a las manifestaciones que pudieran realizar los diferentes partidos".