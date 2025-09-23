La Mesa de Diálogo de Fallas se reúne el 1 de octubre para adelantar la aprobación del bando fallero

Archivo - Falleras durante la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de diálogo de las Fallas se reunirá el próximo 1 de octubre "con la intención de adelantar la aprobación del bando fallero y dar seguridad jurídica" al colectivo y vecindario. La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes la moción presentada por el concejal de Fallas, Santiago Ballester, en la que se acuerda la convocatoria extraordinaria del organismo.

Esta moción se ha planteado como alternativa a la propuesta inicial presentada por el concejal del grupo municipal Compromís Pere Fuset, en la que se instaba al equipo de gobierno "a favorecer que el 16 de marzo no sea lectivo escolar en 2026, rectificando la decisión de no trasladar la festividad local de San Vicente Mártir a domingo para aprovechar ese festivo local en fallas".

Santiago Ballester ha indicado que el pasado 7 de julio se celebró una sesión ordinaria el Consejo Escolar Municipal en la que se determinaron los días festivos escolares a proponer a la Conselleria de Educación, que aprobó el 10 de octubre de 2025 y los días 17 y 18 de marzo de 2026, según la propuesta planteada por el sindicato STEPV, que salió adelante con 15 apoyos, según señala el consistorio en un comunicado.

Así, añade que el Ayuntamiento de València había planteado establecer como festivos del próximo curso escolar los días lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de marzo, igual que la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval), que recabó menos votos a favor. En la sesión se votó también la propuesta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAMPA), que planteó como festivos los días 5 de diciembre, 18 y 20 de marzo; y del sindicato USO-CV, que proponía los días 16, 17 y 18 de marzo festivos así como solicitar un cuarto día festivo a la Conselleria.

La propuesta del STEPV fue la aprobada por la mayoría de miembros presentes del Consejo Escolar Municipal (las entidades STEPV, FECCOOPV, FAMPA, Federación AAVV, y las personas representantes del profesorado, de las direcciones de los centros públicos y de los centros privados).

Ante la propuesta inicial de Fuset a la Comisión, que también instaba a "rectificar" el adelanto de la instalación de carpas, Santiago Ballester ha propuesto la convocatoria extraordinaria de la Mesa de Diálogo de las Fallas, iniciativa que ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno de PP y Vox.

La moción de Ballester incluye también el compromiso del Ayuntamiento de "seguir dando cumplimiento a la Orden de 11 de junio de 1998 de la Conselleria de Educación que establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana".

Compromís ha votado en contra de la propuesta alternativa, en defensa de su moción inicial, cuyo objetivo era "trasladar al Consejo Escolar y al Consejo Social de la Ciudad la voluntad de consensuar la fecha laborable de la semana fallera para liberar el máximo de personas de la actividad laboral y escolar durante los Fallas de 2026". Por su parte, el PSPV se ha abstenido en la votación.

Desde Compromís, Fuset ha criticado lo sucedido y ha defendido que su propuesta "proponía evitar esta inédita jornada escolar en plenas fallas, consensuando un día como festivo local". "Una mejora en la conciliación de miles de personas trabajadoras que sería posible celebrando Sant Vicent Martir en domingo, tal y como se había acordado entre el Arzobispado y el anterior gobierno local. Una mejora para todos que Catalá ha rechazado de manera reiterada", ha lamentado en un comunicado.

Sobre el adelanto de las carpas al 4 de marzo, la coalición lamenta que Catalá "avanzará una semana el corte permanente de cientos de calles ignorando el acuerdo previo de hacerlo el 12 de marzo". "Tenemos que tener en cuenta que, con igual calendario para las fallas de 2020, los colectivos falleros, vecinales y comerciantes consensuaron evitar estos cortes permanentes desde inicio de mes", ha sostenido.

En esta línea, ha acusado a PP y Vox de "estar dañando la imagen de la fiesta y la convivencia. Las carpas son necesarias para la semana fallera, pero cortar las calles durante 17 días es innecesario, genera problemas de movilidad y aumenta los riesgos de seguridad", ha indicado el edil.

Fuset sostiene que Catalá "debería rectificar y respetar el diálogo y el consenso alcanzado en una Mesa del Bando Fallero que quiso eliminar y a la que ahora desprecia".

La Mesa de Diálogo de las Fallas es un organismo consultivo integrado por representantes de la Junta Central Fallera (JCF) y de otras instituciones públicas y privadas relacionadas con las Fallas, que se encarga de realizar propuestas y velar por el buen desarrollo de los festejos, y colabora en la elaboración del bando fallero. Las sesiones de la mesa cuentan con la asistencia tanto de representantes sociales y del mundo fallero como de representantes y personal técnico del Ayuntamiento.