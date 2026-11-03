La Mesa de Les Corts rechaza retirar el retrato del condenado Julio de España “hasta que haya sentencia firme”

Archivo - El expresidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante Julio de España durante el juicio por un delito de agresión sexual, a 7 de mayo de 2026, en Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Les Corts ha rechazado, con la mayoría de PP y Vox, la petición realizada por Compromís y el PSPV retirar el retrato del ‘expresident’ del parlamento valenciano y de la Diputación de Alicante Julio de España “hasta que haya una sentencia firme” sobre su condena a un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una paciente durante una exploración en su trabajo como médico especialista en aparato digestivo.

Así lo han explicado los portavoces de PP y Vox, Nando Pastor y José Mª Llanos, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, un día después de que los grupos de izquierda exigieran la retirada “inmediata” del retrato de Julio de España de la cámara autonómica.

Desde el PP, Pastor ha indicado que “la Mesa ha acordado que, cuando la sentencia sea firme, cuando se puedan respetar sus derechos”, se solicitará un informe a los servicios jurídicos de Les Corts para “tomar las medidas” correspondientes.

Dicho esto, ha remarcado que él condena las agresiones sexuales “vengan de donde vengan” y ha criticado que el PSPV “dé lecciones teniendo a Ábalos y a Koldo como primeros espadas de la cosa”, en alusión al exministro valenciano José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, ambos en prisión por delitos de corrupción. “Seamos sensatos y coherentes”, ha exigido.

Como síndic de Vox, Llanos ha explicado que “cuando haya una resolución judicial firme, se solicitará el preceptivo informe a los servicios jurídicos y se actuará en consecuencia”. “Algunas medidas que plantea la izquierda de cara a la galería me recuerdan a los tiempos de la Roma clásica”, ha dicho tras citar la práctica romana de la ‘damnatio memoriae’ que suponía “acabar con la memoria del anterior".

Por su parte, José Muñoz (PSPV) ha señalado que no le sorprende la decisión de la Mesa “porque Vox lleva a un maltratador en sus listas de nuevo”, en alusión a Carlos Flores y a su designación como número 3 por Valencia en las elecciones generales del 29N. Flores, quien fue cabeza de lista en los comicios de 2023, fue condenado por violencia psíquica contra su exmujer en 2002.

Muñoz ha añadido que tampoco le sorprende la postura del PP, ya que ha destacado que este pasado lunes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, condecoró al presidente de Chile, José Antonio Kast, cuando “acaba de reducir la condena a 56 condenados por abusos a menores”. “Esto es lo que puede ocurrir el 29 de noviembre y lo que nos espera si gobiernan PP y Vox en España”, ha alertado.

E Isaura Navarro (Compromís) ha defendido que “no es adecuado” que se mantenga en Les Corts el retrato de Julio de España tras haber sido condenado por agresión sexual. Es más, considera que debería haber sido retirado “por iniciativa de la propia presidenta”, Llanos Massó (Vox), y de la Mesa por cuestión de “honorabilidad” de la casa.