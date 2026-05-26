El metal bate su récord de empleo con 250.000 trabajadores en la Comunitat Valenciana

Cualificación de profesionales para el empleo en el centro de formación de Femeval en Alaquas (Valencia). - FEMEVAL

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El sector del metal de la Comunitat Valenciana ha iniciado 2026 con una evolución marcada por fuertes contrastes, ya que ha registrado una nueva caída del 6,1% de la producción industrial mientras ha batido un récord histórico de empleo y ha recuperado sus exportaciones tras dos años de retrocesos, según refleja el Informe de Coyuntura elaborado por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval).

El metal ha alcanzado el mayor volumen de empleo de las últimas décadas, con 249.700 personas ocupadas. Este crecimiento se produce en un "contexto complejo, marcado por la desaceleración económica internacional, el encarecimiento energético y logístico, la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio y las dificultades para encontrar personal cualificado", ha explicado la federación en un comunicado.

Pese a ello, las empresas han sido capaces de generar 27.000 nuevos puestos de trabajo en un año. De ellos, 19.784 se han creado en la industria del metal en el primer trimestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 19,7%, respecto al mismo periodo del año anterior.

También las empresas de instalaciones y mantenimientos han registrado una evolución positiva, con 7.500 nuevos contratos y un incremento del 15,3%.

El presidente de Femeval, Francisco Alonso, ha señalado que "el metal está demostrando una enorme capacidad de resistencia en un contexto de enorme dificultad para encontrar profesionales cualificados. Esta escasez de talento amenaza con convertirse en uno de los grandes cuellos de botella para un sector que necesita incorporar personas trabajadoras para sostener su actividad".

DESCENSOS DE PRODUCCIÓN

Frente al dinamismo del empleo, la actividad industrial del metal mantiene una evolución negativa y registra una caída del -6,1% respecto al primer trimestre de 2025.

Todos los subsectores presentan descensos: metalurgia y fabricación de productos (-8,8%), material y equipo eléctrico y electrónico (-4,4%) y maquinaria y equipo mecánico (-4,4%). Como contrapunto, destaca la desaceleración de la caída de la producción del automóvil y sus componentes, que pasa del retroceso del -54,5% registrado en el primer trimestre de 2025 a una bajada del -4,3%, de enero a marzo de este año.

LAS EXPORTACIONES RECUPERAN EL PULSO

Las exportaciones crecen un 5,96% en los dos primeros meses de 2026, con lo que el metal recupera pulso tras dos años de caídas. Destaca la buena marcha de las máquinas y aparatos mecánicos (+27%), el ferroviario (+37,2%) y aeroespacial (+17,3%).

Asimismo, Francia se posiciona como principal destino exportador tras incrementar sus compras un 59% e Italia aumenta un 27,8%. 2 La proporción de exportaciones del metal sobre el total de la Comunitat Valenciana sube del 29% al 30%.

Femeval también ha subrayado los fuertes incrementos registrados en países no comunitarios donde tradicionalmente las exportaciones del metal eran residuales, como Australia, con una subida del 340,3%. Esta tendencia podría verse reforzada con el acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea y el país oceánico.

Por el contrario, han descendido las exportaciones a Estados Unidos, con una caída del -10,1% que responde al enfriamiento de las relaciones y a la política arancelaria del presidente Donald Trump.

IMPACTO DEL CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

No obstante, la federación ha advertido de que estos datos todavía no reflejan en su totalidad el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio. "El incremento de los costes de transporte y energía y la volatilidad internacional amenazan con truncar la recuperación de muchas empresas. La duración de esta crisis será determinante para la evolución económica del sector durante los próximos meses", ha subrayado Alonso.

En este sentido, según el informe de Femeval, un 5,7% de las empresas del sector asegura haberse visto "muy gravemente afectadas" por las consecuencias de la guerra, mientras que un 38,1% afirma sufrir ya un impacto "grave".

"Las empresas afrontan una tormenta perfecta derivada de la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento de los suministros y la presión sobre los costes productivos. Europa debe reaccionar con medidas que protejan la competitividad industrial y refuercen la autonomía estratégica de sectores clave como el metal", ha concluido Francisco Alonso.

EXPECTATIVAS PESIMISTAS

El estudio recoge también un deterioro de la confianza empresarial. Las empresas valoran su situación actual con una nota media de 6,64 sobre 10, por debajo de los 6,97 puntos registrados el trimestre anterior.

La caída es aún más intensa en las previsiones para el segundo trimestre de 2026 que bajan del aprobado y se sitúan en un clima pesimista. Así, las expectativas de negocio descienden a 42,2 puntos sobre 100, las de empleo a 41,9 puntos y las de inversión retroceden hasta 37,5 puntos.