El metal valenciano pide al Gobierno de España más inversión, apoyo tras la dana y "menos trabas"

Encuentro de femeval con la comisionada - FEMEVAL

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El deterioro de las condiciones para competir y seguir fabricando en España son algunas de las principales problemáticas que las empresas de la industria del metal valenciano han trasladado a la Comisionada Especial para la Competitividad Industrial y de la Pyme, Núria Aymerich, durante un encuentro empresarial organizado por la patronal Femeval a instancias del Ministerio de Industria y Turismo, y en el que también la han reclamado más inversión, apoyo tras la dana y "menos trabas".

En la reunión han participado destacadas compañías del metal dedicadas a la fabricación de maquinaria industrial, transformación metálica, mecanizado, moldes y matrices, automatización, robótica y fotónica integrada como los semiconductores. Entre ellas, Stadler Rail Valencia, Industrias Ochoa, Mecanizados SA, Factor, Ramón Navarrete Soria, Dymsa Ingeniería, Hercor Metalworking, Miboo, Aselec, Aidimme, Maf Roda, Analog Devices, Don Hierro, Dinamic Abrasivos, Itv Ice Makers y ArcelorMittal, según ha informado Femeval en un comunicado.

Por su parte, Núria Aymerich ha subrayado la importancia de conocer "de primera mano" la realidad empresarial para poder acotar los problemas y avanzar en soluciones, ya que no escuchar al empresariado "es una falta de respeto". Y ha mostrado su disposición total de trasladar las propuestas al Ministerio y a los organismos competentes.

Las empresas han coincidido en un mismo diagnóstico: quieren seguir creciendo, innovando y generando empleo, pero advierten que los problemas del sector "no solo persisten, sino que se están agravando". Entre ellos, han expuesto "el exceso de burocracia, la rigidez regulatoria, la falta de talento y absentismo, las dificultades para acceder a ayudas, el incremento de costes laborales, energéticos y logísticos y la dificultad para competir en igualdad de condiciones con terceros países, sobre todo asiáticos".

"CANSANCIO Y FRUSTRACIÓN"

En el ámbito administrativo, las pymes, que constituyen el 97% del sector metal, denuncian que se legisla en un sentido "que no acompaña a la realidad industrial y cada nueva normativa añade más carga burocrática, lo que genera cansancio y frustración ante la falta de soluciones a un problema recurrente y transversal".

Los asistentes han incidido en que la industria valenciana no compite solo con su producto sino también con su logística, sus plazos, sus costes energéticos, laborales y regulatorios, así como con la multiplicidad de certificaciones exigidas.

"Nos enfrentamos a mercados globales con una mochila regulatoria europea, española y autonómica cada vez más pesada", y añaden que no se solicita rebajar estándares, sino que "la normativa sea clara, proporcional, coordinada y compatible entre administraciones para poder seguir fabricando aquí".

Las empresas han reconocido los esfuerzos realizados por el Ministerio para facilitar el acceso a ayudas dirigidas a las pymes. Sin embargo, señalan que muchas no están logrando el resultado esperado porque son "complejas" y exigen requisitos que se alejan de la realidad operativa de la pyme industrial.

Asimismo, han expuesto que la "lentitud" en la tramitación de subvenciones o el que no lleguen en el momento en que se necesitan "supone un freno directo a la competitividad". También se señala que iniciativas como los PERTE "no alcanzan de forma efectiva al tejido productivo, ya que las condiciones de acceso resultan en muchos casos disuasorias".

Al respecto, reclaman instrumentos "más ágiles, accesibles y adaptados al tejido productivo, que permitan que las ayudas lleguen en tiempo y forma y cumplan realmente su función de impulso a la competitividad". A su vez, sostienen que la configuración actual de las ayudas puede favorecer indirectamente la compra de maquinaria en mercados asiáticos, en detrimento de la industria local, lo que debilita la cadena de valor.

Por ello, se reclaman políticas que contribuyan a sostener y reforzar el ecosistema industrial de proximidad. En este contexto, se ha puesto en valor el papel estratégico del 'Made in Spain', especialmente en el ámbito de la fabricación de maquinaria industrial, donde las empresas valencianas cuentan con un alto nivel de especialización y reconocimiento internacional.

Las compañías han advertido de la necesidad de reforzar políticas que sostengan la cadena de valor local "como fórmula para reforzar tanto a las pymes como a las grandes industrias tractoras y evitar la pérdida de capacidad productiva frente a mercados exteriores".

ALMUSSAFES

En el encuentro de Femeval con la Comisionada, se ha reiterado la "preocupación" por la competencia internacional en condiciones "desiguales", especialmente frente a China, y se ha mostrado el "desasosiego" ante decisiones que pueden perjudicar a la industria europea.

En esta línea, piden establecer un marco de reglas equitativo que proteja la capacidad productiva y evite la deslocalización, sobre todo, de la industria auxiliar vinculada a empresas tractoras, como Ford Almussafes, "ante el riesgo de que la posible entrada de nuevos actores internacionales suponga una pérdida de peso de los proveedores locales".

La empresas han recalcado el "creciente cansancio" y "hastío empresarial", especialmente en las familiares. "Detrás de cada pyme no hay un incentivo económico sino un incentivo social", han recordado, por lo que "la acumulación de dificultades, incertidumbre y la falta de reconocimiento a la labor empresarial está llevando a muchos negocios a replantearse su continuidad".

Asimismo, han reclamado "apoyo específico" a la reconstrucción tras la dana, "como oportunidad para recuperar y modernizar el tejido industrial afectado y reforzar su resiliencia futura, dado que algunas empresas aún no han recibido las ayudas".

Las empresas han puesto también el foco en el impacto de las cargas fiscales y laborales, que limitan su capacidad para mejorar salarios y dificultan la atracción y retención de talento. A ello se suma "la falta de adecuación de la formación a las necesidades reales del sector", una brecha que consideran "a años luz".

Ante esta situación, Femeval ha planteado medidas como agilizar la incorporación de talento procedente del extranjero, la planificación de la red eléctrica, el refuerzo de las cualificaciones profesionales y el impulso de mecanismos de colaboración entre empresas locales, sobre todo en el ámbito de la transferencia de conocimiento.

Frente a este diagnóstico, la Comisionada ha reconocido la "complejidad" de muchos de los problemas planteados, en especial los vinculados al marco europeo o a la competencia global. Aymerich ha defendido la necesidad de avanzar en ámbitos como el impulso de la autonomía estratégica de la UE para evitar dependencias externas críticas. También ha señalado que la presión competitiva de países como China "es un 'tsunami' ante el que se deben alcanzar acuerdos que establezcan condiciones para garantizar el impulso de la economía de proximidad".

Femeval valora su compromiso e interés y confía en que este diálogo se traduzca en medidas concretas que den respuesta a las necesidades planteadas por el sector.