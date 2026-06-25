Metrovalencia y Metrobús ofrecen servicio especial nocturno con motivo del Bigsound en Torrent

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia y Metrobús ofrecen un dispositivo especial los días 26 y 27 de junio para facilitar el acceso y regreso al festival Bigsound, que se celebra por primera vez en Torrent (Valencia).

El dispositivo, resultado de las reuniones de trabajo y coordinación mantenidas en las últimas semanas entre los responsables de la Generalitat, el Ayuntamiento de Torrent y los organizadores, permitirá acudir y volver del festival en transporte público, gracias a las 45.000 plazas previstas los dos días de celebración del evento.

El servicio nocturno adicional se prestará las dos noches de conciertos y con posterioridad a su finalización, hasta cerca de las 4.00 horas. En Metrovalencia el dispositivo especial se suma al servicio nocturno que se suele prestar el fin de semana, según ha explicado la Generalitat en un comunicado. Los horarios definitivos están ya disponibles en la web de Metrovalencia.

El dispositivo previsto en Metrovalencia cuenta con trenes de cinco coches para aumentar la capacidad en los tramos de Línea 7 y se ha previsto incorporar servicios especiales, tras la finalización de las actuaciones, desde Torrent Avinguda en dirección a las estaciones Alboraia-Peris Aragó, Paterna o Seminari-CEU.

Los trenes unirán diferentes puntos de València con Torrent, pero también con otros municipios del área metropolitana como Paterna, Burjassot, Godella, Picassent, Manises, Quart de Poblet, Mislata o Montcada.

DESTINOS Y ACCESOS

Para la cobertura del evento desde Metrovalencia se ha diseñado un servicio adicional que se añade al servicio regular diurno y nocturno de ambos días. Los destinos de los trenes que saldrán de la estación de Torrent Avinguda serán Alameda (inicio y final de trayecto de las Líneas 5 y 7, una vez iniciadas las obras que afectan al tramo Aragó-Marítim), Paterna, Seminari-CEU y Alboraia Peris Aragó.

Para facilitar el acceso al evento y a lo largo de la tarde de los dos días de festival se mantendrán abiertos los dos vestíbulos tanto para la entrada como para la salida de personas usuarias en Torrent Avinguda.

A partir de las 00.00 horas, el vestíbulo secundario únicamente estará disponible para la salida de personas. A partir de esa hora sólo permanecerá como acceso el vestíbulo principal, que a su vez también permitirá la salida de personas usuarias del servicio nocturno.

Una vez finalizadas las actuaciones, la estación de Torrent Avinguda, la más cercana al recinto, permitirá, acceder a las Líneas 1, 2, y 7 de Metrovalencia, al igual que la estación de Torrent que también permanecerá abierta. A su vez, estas líneas permitirán enlazar con la Línea 3 en Colón y Ángel Guimerá y con la Línea 1 dirección Picassent en Torrent.

Para garantizar el acceso seguro a las estaciones se ha previsto un dispositivo especial con efectivos de la Policía Local y seguridad privada del evento para controlar que el flujo de viajeros sea ordenado.

Se recomienda consultar los horarios y disponer de los títulos de transporte para el regreso de manera anticipada. Para más información se aconseja a los usuarios que consulten los horarios, frecuencias y enlaces alternativos en la página web www.metrovalencia.es. También pueden consultar el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en Navilens y en la app oficial de Metrovalencia.

METROBÚS Y AUTOBUSES LANZADERA

Desde Metrobús también se habilitarán plazas extra para poder reforzar la oferta habitual. Por un lado, las líneas de Metrobús ordinarias 170 prestarán servicio entre Torrent y València cada cuarto de hora al ampliarse los vehículos habituales y realizarán el servicio hasta las 0.00 horas.

A partir de esa hora se han habilitado una decena de autobuses lanzadera que partirán desde Torrent a la Ciutat de les Arts i les Ciències y estarán en servicio hasta más allá de las 3.00 horas.