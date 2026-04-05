Metrovalencia recogió durante 2025 más de 6.600 objetos perdidos en sus trenes y estaciones

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia recogió durante el pasado año un total de 6.604 objetos perdidos por los usuarios en sus estaciones, paradas, trenes y tranvías, según ha informado la Generalitat a través de un comunicado.

Estos objetos recogidos por el personal de la empresa pública se guardan durante un mes en las estaciones y, posteriormente, en un almacén habilitado en las instalaciones de Metrovalencia. Transcurrido dicho periodo de tiempo, y si sus dueños no lo han reclamado, se entregan a la Policía Local de València.

Gracias a los protocolos establecidos por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para la gestión y custodia de objetos perdidos, la recuperación de objetos por parte de sus dueños durante el periodo que está registrado en FGV se cifra en un 26,25 por ciento, 1.734 objetos durante 2025.

El porcentaje restante es entregado a la Policía Local de València o trasladado a un punto verde o de reciclaje si se trata de objetos en evidente estado de desgaste o deterioro.

En cuanto al tiempo que se tarda en recuperar un artículo varía si existe algún elemento identificativo o el cliente lo reclama; si es así, especialmente cuando se trata de un objeto de valor, se suele retirar incluso la misma jornada de su pérdida.

OBJETOS MÁS Y MENOS HABITUALES

Según los datos registrados, en 2025 se olvidaron 18 objetos de media al día y 550 por mes. Los objetos que se olvidan más habitualmente y por orden numérico son: DNI (667), carteras y monederos (541), llaves (472), mochilas (380), gafas (262), móviles (261), distintos carnés (pasaportes, permiso de conducir, tarjeta sanitaria) (223), y paraguas (78).

De esta forma, en diciembre y enero, el personal de FGV encuentra más tarjetas bancarias por las compras de Navidad; en marzo, por las Fallas, cualquier tipo de objetos; en mayo, con la llegada del buen tiempo, las gafas de sol aparecen en los asientos vacíos, y, en octubre, cuando el mal tiempo hace su aparición, los paraguas, bufandas y guantes tienen que ser retirados asiduamente.

Además de la pérdida de objetos habituales, como los citados anteriormente, llama la atención una serie de artículos que cuesta creer que los usuarios se olviden, como bicicletas, muletas, maletas, carros de bebé, sombreros, sombrillas, gorras, cámaras de fotos, disfraces, uniformes de todo tipo, medicamentos, pantallas, ordenadores y tabletas, neveras portátiles e informes médicos.

También sorprende que se olviden dosis de insulina y adrenalina, cascos de motos, cédulas bucales y hasta un televisor, bastones de ciegos e incluso un orinal de bebé.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Las estaciones con Espai del Client (Colón, Xàtiva y Alacant), el Centro de Atención del Cliente de Benimaclet, y los Punt del Client (Àngel Guimerà, Empalme y Mislata) son los puntos de entrega y de recogida por parte de los usuarios en una primera fase, antes de ser trasladados a la sede central de València Sud, que el pasado año fue sustituida por Colón debido a las inundaciones que sufrió la sede central de FGV.

Transcurrido un mes, los objetos son recogidos y llevados a una dependencia de FGV para intentar localizar al dueño, dar de baja para su reciclaje según su estado o bien entregarlos a la Oficina de Objetos Perdidos de València transcurrido otro mes. Se distinguen los objetos de valor para darles un trato especial en la cadena de custodia, acompañando fotografías y utilización de caja fuerte.

Los documentos oficiales (DNI, pasaportes, etcétera) son entregados a la policía a la mayor brevedad para intentar localizar a su propietario. En cuanto al dinero en metálico recogido de carteras, bolsos o monederos que no ha sido recuperado por sus dueños, se entrega por parte de FGV a diferentes entidades benéficas para ayudar a sufragar sus gastos.

Además, en la actualidad, FGV colabora con la organización Corazones de África para que, una vez cumplida la normativa de plazos de la empresa pública, se les entrega ropa, libros infantiles, muletas, bastones, carritos, juguetes, mochilas y otro tipo de objetos susceptibles de ser aprovechados por la citada asociación. Asimismo, a la Asociación Provida se le han entregado carros de bebé.