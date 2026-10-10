Metrovalencia registra la movilidad de 8,3 millones de usuarios en septiembre

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VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha registrado 8.329.146 usuarios de Metrovalencia en septiembre, lo que significa un incremento del 15,10 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Las seis líneas de metro sumaron 7.139.638 desplazamientos y las cuatro de tranvía alcanzaron 1.189.508 movimientos. La jornada de mayor volumen de tráfico fue el martes 22, Día sin Coche, con 363.830 pasajeros.

En conjunto, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sumó en septiembre entre Metrovalencia y TRAM d'Alacant un total de 10.068.923 pasajeros, entre los citados 8.329.146 usuarios de Metrovalencia y los 1.739.777 de TRAM d'Alacant, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

La línea de metro que más personas desplazó fue la Línea 3 (Rafelbunyol/Aeroport) con 1.632.073 clientes; seguida de la Línea 5 (Marítim/Aeroport) con 1.264.421; la Línea 1 (Bétera-Castelló) con 1.204.597; la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda) con 1.132.824; la Línea 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) con 961.489; y finalmente la Línea 7 (Marítim/Torrent Avinguda) con 944.234 usuarios.

En el caso del tranvía, la que más movimientos registró fue la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) con 622.711 viajes, seguida de la Línea 6 (Tossal del Rei-Marítim) con 279.391; la Línea 10 (Alacant-Natzaret), con 257.961; y la Línea 8 (Neptú-Marítim), que sumó 29.445 viajeros.

TRÁFICO POR ESTACIONES

En el tráfico por estaciones, Xàtiva (L3, L5 y L9) se sitúo en primer lugar con 501.508 desplazamientos; en segundo lugar Colón (L3, L5, L7 y L9) con 428.870, y en tercer lugar Àngel Guimerà (L1, L2, L3, L5 y L9), con 312.427 movimientos.

A continuación, se situaron Plaça Espanya (L1 y L2), con 265.726; Benimaclet (L3 y L9), con 197.048; Mislata (L3, L5 y L9), con 192.471; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 188.752; Túria (L1 y L2), con 188.172; y en décimo lugar Avinguda del Cid (L3, L5 y L9) con 191.54186.703 validaciones.

En el área metropolitana, destacan como las cinco estaciones más transitadas Mislata (L3, L5 y L9), con 192.471 usuarios; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 188.752; Paiporta (L1, L2 y L7), con 150.160; Aeroport (L3 y L5), con 144.076; y Torrent (L1, L2 y L7), con 125.991 movimientos.

Entre las paradas del tranvía, destacan La Carrasca (L4 y L6), con 111.605; Pont de Fusta (L4), con 78.396; Benimaclet (L4 y L6), con 71.165; La Cadena (L4 y L6), con 62.845; y Vicent Zaragozá (L4 y L6), con 60.558 usuarios.

TRAM DE CASTELLÓ

Por lo que respecta al TRAM de Castelló, durante el mes de septiembre el número de viajeros ha sido de 297.693, un 12,21% más que en el mismo periodo de 2025, con un total de 8.284 expediciones realizadas.