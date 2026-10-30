Metrovalencia y TRAM d'Alacant refuerzan el servicio nocturno este sábado por Halloween

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ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia y TRAM d'Alacant reforzarán el servicio nocturno este sábado por la noche, en la víspera de la festividad de Todos los Santos, para facilitar los desplazamientos masivos que se prevén por la celebración de Halloween, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, al servicio nocturno habitual del fin de semana en Metrovalencia se sumarán ocho trenes y seis tranvías hasta las 03.30 horas de la madrugada, hora de paso por el centro de la capital valenciana.

Así, además del servicio nocturno habitual del fin de semana y vísperas de festivos hasta Bétera, Llíria, Picassent, Aeroport, Alboraia-Peris Aragó, Rafelbunyol, Ribarroja de Túria, Torrent Avinguda, Marítim, Paterna y Seminari, se pondrán en circulación trenes entre Seminari y Torrent, entre Torrent Avinguda y Paterna, entre Paterna y València Sud; entre Avinguda del Cid y Machado, entre Ribarroja del Túria y Machado; entre Torrent Avinguda y Marítim; entre Aeroport y Machado; y entre Alboraia Peris Aragó y Avinguda del Cid.

Las circulaciones nocturnas de fin de semana del tranvía hasta Doctor Lluch, Vicente Andrés Estellés, Tosal del Rei, Marítim, Neptú, Natzaret y Mas del Rosari se verán reforzadas por un tranvía entre Mas del Rosari y Beteró; un Doctor Lluch-Vicente Andrés Estellés; un Tossal del Rei-Beteró y otro Marítim-Doctor Lluch.

DESPLAZAMIENTOS A CEMENTERIOS

Al mismo tiempo, Metrovalencia ha detallado que facilitará estos días los desplazamientos a los cementerios cercanos a su red, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, como por ejemplo el General (estación de Sant Isidre), el del Cabanyal (La Carrasca, Beteró, La Cadena y Tarongers-Ernest Lluch) y el de Benimaclet (Benimaclet), así como el de Burjassot (Vicente Andrés Estellés y À Punt).

Del mismo modo, ha explicado que se posibilitará el acceso a otros cementerios situados en los municipios por los que circulan las líneas de metro y tranvía y ha precisado que todos aquellos usuarios de Metrovalencia que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias pueden consultar en la página web o llamar al teléfono gratuito 900 46 10 46 de atención al cliente, así como contactar a través de la red social X, en la aplicación Navilens y la aplicación oficial.

TRAM D'ALACANT

Por su parte, TRAM d'Alacant ofrecerá el sábado 31 de noviembre un servicio especial nocturno hasta aproximadamente las 03.00 horas de la madrugada para facilitar los desplazamientos masivos que se prevén por la ciudad con motivo de la fiesta de Halloween.

Las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual para que todas aquellas personas que decidan acudir a esta celebración puedan regresar a sus hogares con comodidad y rapidez, sin tener que conducir sus vehículos privados.

En total, serán 45 tranvías los que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso. La línea 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig) ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a las 01.54 horas. De Sant Vicent, el primero lo hará a las 23.09 horas y el último a las 02.24 horas.

La línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá once trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 03.04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será a las 23.10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la 3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

La 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha catorce convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a las 01.59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 02.30 horas.

Cabe reseñar que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta. Para más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de TRAM, en el teléfono de información de atención al cliente 900 72 04 72, así como en la página web www.tramalacant.es, en la aplicación Navilens e, igualmente, en la aplicación oficial.