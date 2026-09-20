Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús se suman al Día sin Coche con servicio gratuito el día 22

Usuarios del metro - GVA

VALÈNCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús abrirán sus puertas de manera gratuita durante toda la jornada del martes 22 de septiembre, con motivo de la celebración del Día sin Coche que cierra la Semana Europea de la Movilidad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Coincidiendo con esta iniciativa, el gobierno valenciano ha puesto en marcha la campaña 'Elige transporte público Muévete. Comparte. Conecta' que invita a todos los ciudadanos a utilizar medios colectivos y sostenibles. Esta campaña se suma a la campaña homóloga que lanza la Unión Europea, con el lema 'Movilidad para todas las personas'.

En Metrovalencia, el martes, para facilitar el acceso a las estaciones subterráneas, los pasos de las líneas de validación estarán abiertas y las validadoras quedarán fuera de servicio, mientras que las máquinas de venta automática estarán activadas, por lo que se podrán adquirir todos los títulos, e indicarán la gratuidad del servicio.

En TRAM d'Alacant, todas las validadoras, tanto las embarcadas como las de las estaciones, estarán fuera de servicio. Las máquinas de venta automática indicarán la gratuidad del servicio y los usuarios podrán adquirir los títulos en vigor, exceptuando el sencillo, ida y vuelta y metropolitano. El acceso a los autobuses de Metrobús y TRAM de Castelló también será gratuito durante toda la jornada.

La Generalitat, con la finalidad de favorecer el uso del transporte público, mantiene la gratuidad para los menores de 14 años en los transportes autonómicos, así como para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40 por ciento en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras que la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50% en los títulos mensuales, gracias a la tarjeta Móbilis 30.