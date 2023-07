Micó promete "dejarse la piel" para representar a los valencianos en el Congreso ante la "cobardía" de PP y PSOE

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Compromís-Sumar en la provincia de Valencia, Àgueda Micó, ha asegurado que los candidatos de la Comunitat Valenciana "se dejarán la piel" para que los valencianos y las valencianas están "bien representados" en el Congreso ante la "cobardía" de aquellos diputados de PSOE y PP que cuando llegan a Madrid "dejan de ser valencianos y se convierten de discípulos de Génova y Ferraz".

En este sentido, ha prometido que en el Congreso habrá un "grupo valenciano" que "hará a Yolanda Díaz presidenta" y "representará a los valencianos y valencianas con la cara bien alta". "Seremos la cara de la dignidad", ha resaltado, al tiempo que se ha comprometido a "luchar" por la reforma del sistema de financiación en la Comunitat Valenciana, la condonación de la deuda, la transferencia de las competencias de Cercanías a las administraciones valencianas, la aprobación de una ley de igualdad lingüística, el reconocimiento del derecho civil valenciano y frente a las macroplantas solares y la ampliación del Puerto de València.

En estos términos se ha pronunciado Micó este sábado en el acto de campaña de campaña que Compromís-Sumar ha celebrado en el Teatro Olympia de València, en el que también han intervenido la candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz; el líder de Más País y número cuatro de la candidatura por Madrid, Íñigo Errejón, o el cabeza de lista de Compromís-Sumar por Alicante, Txema Guijarro, entre otros, que han sido recibidos al ritmo de una txaranga formada por jóvenes de 17 años.

Durante su intervención, Àgueda Micó ha propuesto el "pacto del Olympia", en el que personas "ciudadanas comprometidas", asociaciones y movimientos de la lucha LGTBI, el feminismo o de defensa de la lengua, el sindicalismo valenciano, la militancia de Compromís y la izquierda valenciana y los diputados de la formación en el Congreso y Les Corts se comprometan a trabajar para "recuperar la Generalitat en 2027 con un gobierno liderado por Compromís".

Igualmente, ha avisado que en las elecciones del 23J "nos jugamos mucho", al tiempo que ha apuntado que el voto a Compromís-Sumar "vale doble". "Los ciudadanos del País Valencià no estaréis solos en esta lucha contra la ignominia y la indignidad de este gobierno que vamos a tener", ha declarado, en referencia al futuro Consell --integrado por PP y Vox--, a quienes ha afirmado que los 15 diputados de su formación "sacarán la careta" y "harán la mejor oposición" para "devolver la dignidad a las instituciones".

Entre las primeras filas del Teatro Olympia se encontraban numerosos representantes y cargos de Compromís, entre ellos el nuevo síndic en Les Corts y quien fuera candidato a la Presidencia de la Generalitat el pasado 28M, Joan Baldoví; los portavoces adjuntos en el parlamento valenciano, la vicepresidenta y consellera de Igualdad en funciones, Aitana Mas, la de Agricultura, Isaura Navarro, y el diputado Vicent Marzà, así como los concejales de Compromís en el Ayuntamiento de València Sergi Campillo, Papi Robles y Giuseppe Grezzi, ahora en la oposición.

Al acto también han asistido representantes de Esquerra Unida, como la consellera de Participación en funciones y coordinadora general de la formación, Rosa Pérez Garijo, o los cabezas de lista al Senado por las provincias de Valencia y Alicante, Ignacio Blanco y Manuel Alcaraz, respectivamente.

"SI NO LO HACEMOS NOSOTROS NO LO HARÁ NADIE"

"El 23J nos jugamos el futuro del País Valencià y del Estado español y el futuro de nuestros hijos e hijas", ha continuado, y ha remarcado que los candidatos de la Comunitat Valenciana están "muy ilusionados por este reto". "No tenemos miedo porque este pacto del Olympia es un pacto por la dignidad y defenderá a aquellas personas que más lo necesitan. Si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie, por 'només el poble salva al poble", ha reivindicado.

En esta línea, ha declarado que "el único proyecto digno que defiende a la mayoría de los valencianos y valencianas es el de Compromís-Sumar". "Por todas y cada una de nosotras", ha defendido, y ha apuntado que "ya han sido demasiado presidentes (del Gobierno) gallegos, y ya toca que sea una gallega".

"Yolanda Díaz se ha ganado el derecho a serlo, no solo por plantar cara a los poderosos, sino porque es una de nosotros, una persona humilde, que con valentía y diálogo ha conseguido que todas y todos estemos en el centro de la política económica del Estado español", ha agregado.

OVACIONES A BALDOVÍ Y OLTRA

Micó ha insistido en que el voto a Compromís-Sumar "vale doble" porque es "la única voz valencianista que habrá en el Congreso de los Diputados". En este momento, ha señalado que no podía continuar su intervención "sin darle las gracias a la persona que durante 11 años más ha hecho por ser la voz de los valencianos en el Congreso": Joan Baldoví, palabras que han puesto al público del teatro en pie entre aplausos y gritos de "Joan, Joan, Joan".

Por su parte, el número 2 de Compromís-Sumar por Valencia, Alberto Ibáñez, ha reivindicado a "la mujer que hizo posible el cambio político en el País Valencià en 2015, que sacó de las garras de las multinacionales y la extrema derecha un hospital, que universalizó los servicios sociales, o que consiguió que un niño o niñas huérfana por la violencia machista recibiera la misma indemnización que otro niño o niña víctimas de cualquier terrorismo": "Gràcies, estimada Mónica".

De nuevo, los asistentes se han puesto en pie, han aplaudido las palabras de Ibáñez y han coreado el nombre de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, quien no ha asistido al acto de este sábado. Precisamente este se ha celebrado en el mismo lugar donde en 2021 Oltra participó en 'Otras políticas', junto con la ahora líder de Sumar; la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed.

"VAMOS A PLANTAR CARA AL FASCISMO"

El cabeza de lista por Alicante, Txema Guijarro, ha destacado que en la próxima legislatura Sumar "viene a avanzar" y "la persona que nos brinda esa ventana de oportunidad se llama Yolanda Díaz". "La situación está tan mal que no nos podemos permitir ser pesimistas", ha manifestado.

El número 2 de Compromís-Sumar por Castellón ha intervenido en nombre del cabeza de lista por esta circunscripción, Carlos Navarro, quien no ha podido participar en el acto. "Muchas veces en política no todo vale, y en estas elecciones tenemos que elegir entre un médico rural o un militar franquista", ha sostenido, a la vez que ha reivindicado: "No nos queda otra que las barricadas. Vamos a ganar y vamos a plantar cara al fascismo".

Asimismo, el número 3 por Valencia, Nahuel González, ha puesto en valor "esa València que mira al futuro con muchas ilusión, que venía de años de ser objeto de burla por la corrupción y las políticas nefastas, y ha sido estos últimos años la València capital de la movilidad o de la cultura". "El 23J vamos a recuperar la ilusión de esa València abierta, libre y que ama", ha asegurado.

Finalmente, la número 2 de Compromís-Sumar por Alicante, Inma Orozco, ha transmitido a los votantes de la plataforma "mucha fuerza" para que "las voces del valencianismo político lleguen al Congreso para defender el mundo rural en Madrid". "En el sur no nos ganarán. No me resigno a que no tengamos al menos dos diputadas por las comarcas del sur", ha concluido.