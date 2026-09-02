'Miénteme', una comedia de enredos y medias verdades llega al Talia para "olvidar los problemas" a través de la risa

Miénteme, una comedia de enredos y medias verdades llega al Talia para "olvidar los problemas" con humor - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Miénteme', una comedia de enredos y medias verdades llega este miércoles en su estreno absoluto al Teatro Talia de València para ofrecer un espectáculo con el que el público pueda olvidar "todos" sus problemas y salga "reseteado" y "con una sonrisa".

La obra, producida por 'No somos Nadie', y que se podrá ver en el teatro hasta el próximo 20 de septiembre, se ha presentado en rueda de prensa y ha contado con la presencia de los actores Beatriz Rico, Gonzalo Trujillo, David Trabucchelli y la periodista Samanta Villar, que se estrena en la interpretación, quienes protagonizan la pieza; de sus creadores Gabriel Esparza y Javier Molina, y de la directora Mara Ortí.

Tras ser infiel, Elena deberá decidir entre contar la verdad o seguir mintiendo para no romper su matrimonio. Esta situación y un conjunto de disparatadas decisiones pondrán a prueba el amor, la amistad y la convivencia en una delirante comedia sobre verdades que preferimos no escuchar o quizás sí.

Bajo esta premisa surge 'Miénteme' una obra que, según han indicado sus creadores, nació a partir de una pregunta: "¿Cuánta gente tendríamos a nuestro lado si siempre dijéramos la verdad?".

"Nos parecía muy interesante esta cuestión porque todos somos conscientes de que tenemos una careta social con la familia, en casa, en el trabajo... y empezamos a pensar en cómo seríamos si de repente comenzáramos a decir la verdad siempre y, a partir de ahí, construimos esa historia", ha destacado Gabriel Esparza.

En este sentido, el también director de la pieza ha incidido en que para ambos creadores era "muy importante" que la historia tuviera "sátira social" y que fuera "una comedia de enredos" que hablara de "las cosas que vivimos" y que, además, pudiera "divertir en una época en la que necesitamos muchísimo reír y desconectar de todos los problemas que prácticamente tenemos a diario".

"TENEMOS MUCHA NECESIDAD DE PASARLO BIEN"

A este respecto, la directora ha afirmado que los cuatro actores en escena cuentan una historia que podría ser de "cualquiera" de las personas que se encuentran "en las butacas". "Es divertida, es entretenida, da que pensar y es interesante", ha apuntado Ortí, al tiempo que ha asegurado que el público, al terminar la obra, se irá pensando "podría ser yo".

Por su parte, la periodista Samanta Villar, quien se estrena como actriz en 'Miénteme', ha puesto en relieve la necesidad de que la gente acuda al teatro y encuentre una obra como esta que "tiene la finalidad de hacer reír". "Vivimos en una angustia diaria por las noticias y tenemos mucha necesidad de pasarlo bien", ha sostenido.

Asimismo, ha indicado que el tema de la mentira, para alguien que es periodista como ella, resulta "muy interesante también" y ha considerado que tratar este tema desde la ficción, "pedagógicamente sirve": "Yo creo que hay gente que le va a dar que pensar las cosas que se dicen aquí porque, entre risas y risas, se dicen verdades como puños", ha subrayado.

"Yo creo que todo el mundo se va a ver reflejado porque cuenta una historia universal, que es qué grado de sinceridad tenemos que tener en la vida en general, con nuestras parejas, pero también con nuestros amigos, con nuestros padres, madres", ha indicado.

Preguntada por cómo ha sido la experiencia de pasar de periodista a actriz, Villar señalado que "no" es la primera periodista que lo hace y que, a su juicio, las dos profesiones "comparten la necesidad de contar historias que crees que son importantes".

"A veces la cuentas desde los datos y desde la información y, otras veces, para esa historia, hay una buenísima herramienta que es la ficción para contarla", ha destacado.

"UN PRIVILEGIO ENORME PODER HACER REÍR AL PÚBLICO"

Por otro lado, la actriz Beatriz Rico ha puesto en relieve que, para ella, es "un privilegio enorme poder hacer reír al público". "Todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas y el hecho de que puedas venir a un teatro y salir con una sonrisa y que, durante casi dos horas olvides todos tus problemas y salgas reseteado, eso es como la medicina del alma", ha afirmado.

Y, ha incidido en que 'Miénteme' es una comedia con la que se pretende "entretener al público" pero que, ya que se tiene "la suerte de que nos están escuchando, y de que se están riendo, también hay varios momentos para la reflexión" en los que se habla de "la amistad, de la infidelidad".

"Hay muchos temas que no nos atrevemos a comentar con nuestra pareja pero luego sí comentamos con la gente de afuera. Por eso yo creo que mucha gente en el público se va a identificar con las cosas que pasan", ha remarcado Rico.