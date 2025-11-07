VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Migrats Dansa celebra su novena edición como eje vertebrador de la creación escénica emergente y con la mirada puesta en su décimo aniversario con el que busca convertirse en una "plataforma" donde poder "visualizar mucho más" el talento joven valenciano.

Del 8 al 30 de noviembre, el ciclo presenta 27 propuestas de investigación de 38 creadores y creadoras valencianos residentes de dentro de la Comunitat y de otras ciudades de España y del extranjero, como Bélgica, Países Bajos, Italia o Dinamarca.

De esta forma, Migrats se consolida como un espacio de encuentro para nuevas miradas y lenguajes del movimiento, recuperando el talento emigrado y acercando también el trabajo de creadores valencianos residentes en la Comunitat que inician su recorrido y se encuentran entre los 20 y 25 años, y de los jóvenes creadores que transitan la madurez de su obra entre los 25 y 35 años.

La presentación ha tenido lugar este viernes en la sede del Centre del Carme y ha contado con la participación del director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda; el director de Espai Inestable, Jacobo Pallarés, y las artistas Noelia Sánchez y Tesa Avino.

Nicolás Bugeda ha señalado que una de las cosas que le "sedujo mucho" del proyecto de Migrats Dansa es el "apoyo a la creación contemporánea, a los jóvenes emergentes" que brindan a los nuevos creadores de las artes escénicas, una cuestión que, según ha indicado, desde el Consorci de Museus también se le está dando mucha importancia a través de la colaboración con universidades.

"Hacemos muchas exposiciones de jóvenes emergentes que en unos años serán los grandes que producen y es una manera de tutelar orientar y de intercambiar experiencias de manera que los jóvenes os sintáis arropados", ha sostenido.

"MISIÓN PÚBLICA"

Asimismo, ha aplaudido la labor que desarrolla la compañía Inestable para "impulsar a las grandes promesas de la danza" y ha puesto en relieve la colaboración junto al CCCC, por segundo año consecutivo, para que el certamen viaje también por Castellón y Alicante y así "vertebrar la Comunitat" y hacer que "sean conocidos" en todo el territorio.

A sus escenarios habituales del Centre del Carme y Espai Inestable, el ciclo despliega su programación de espectáculos gratuitos en El Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón (EACC) y la Lonja del Pescado de Alicante.

Por su parte, Jacobo Pallarés ha subrayado que para Migrats llegar a una novena edición es "súper importante" ya que, a pesar de tratarse de un proyecto privado, tiene "una misión pública" y "un pensamiento público de crear oportunidades para las creadoras".

Como en la pasada edición, tendrá lugar el preestreno de una pieza de larga duración, desarrollada en el marco de la Beca Migrats. Del 13 al 16 de noviembre Paula Puchalt, quien recibió la beca en 2024, estrenará 'Me hubiera gustado verte bailar' en Espai Inestable, junto a su compañera Ana Sagüés, que participa por primera vez en el ciclo.

El director de Migrats ha destacado que a lo largo de las nueve ediciones han pasado creadoras como Julia Irango, Núria Crespo o María Tamarit, lo que reafirma la importancia que tiene el certamen para la danza valenciana y lo sitúa como "un lugar donde asentar tu primera, segunda, tercera o quinta oportunidad".

"UNA TIERRA DE OPORTUNIDADES"

En este sentido, ha señalado que cuando nació el festival en 2017 eran "otros tiempos" ya que en la Comunitat Valenciana "no había tantas oportunidades para formarse" y a los jóvenes creadores no les quedaba otra opción que "marcharse a otros lugares de Europa", sin embargo, considera que ahora estos artistas "vuelven porque ya es una tierra de oportunidades" y que este tipo de festivales "les dan bastantes oportunidades a lo largo de todo el año".

Preguntado por los objetivos que se han marcado de cara al décimo aniversario de Migrats, Pallarés ha indicado que a lo largo de estas nueve ediciones el festival ha atesorado el trabajo de "más de 100 creadoras" y que la intención que tienen de cara a la próxima edición es "intentar potenciar más a todas esas creadoras; darles una visibilidad mayor para que puedan crear un imaginario y consolidarlo y así tener un lugar en el imaginario público, en el Institut Valencià de Cultura (IVC), en las ayudas o en el circuito".

De modo que, la voluntad desde Migrats es que la edición número diez se utilice como "plataforma para visualizarlas mucho más": "No podemos coger a todas pero sí hacer una buena selección del talento valenciano porque esto es 100% talento valenciano y hay que ponerlo en su lugar", ha enfatizado.

Por ello, ha anunciado que el próximo año se desarrollarán tres piezas largas y se continuará con la vocación de acompañamiento a los artistas ya que, según ha precisado, para Migrats no solo es importante cederles un espacio a los creadores, sino también "apoyarlos desde dentro, seguirlos" y "cuidarlos".

Por su parte, las creadoras Noelia Sánchez y Tesa Avino han destacado la importancia de este festival que, años después, sigue siendo "un regalo tener la oportunidad de participar" en él y que permite "crear comunidad junto a otras artistas" y "aportar" a la escena artística de "tu tierra" y "de tu ciudad".

PROGRAMACIÓN

La IX edición de Migrats Dansa arranca en el EACC Castelló el 8 y el 9 de noviembre. Al mismo tiempo, la programación en Alicante tendrá lugar en la sala de Exposiciones Lonja del Pescado 15 y el 16. En València, la programación empieza el 13 de noviembre en Espai Inestable y en el Centre del Carme los días 15 y 16 y continuará los siguientes fines de semana en ambas sedes hasta el 30 de noviembre.

Los creadores que bailarán en esta edición son Alba Galdón, Sabela Ribes, Clara Caballero, Aitana Brú, Elsa Racinais, Noelia Sánchez, Luna Robert, María Castro, Louis Khomtchenko, Cía Isal-Ica, Lucía Penalba de los Santos, Marc Cerdà-Bacete, Frederik Blicher, Ane Zapirain, Marta Ferré, Carla Montero, Isa Salas, Alba Duarte, Urtxi Orteg, Paula Puchalt, Ana Sagüés, Cristóbal Crespo, Boris Orihuela, Jessica Castellón, Naiara Dorado, Tesa Aviñó, Clara Tena, Mar Bañón, Helena Alemany, María Mora, Katja Butkovic, Antramaliada - Hector Espuela Pablo y La fábula del bailarín (Sergi Ferrando)

También conforman el programa las creadoras que han estado en las residencias artísticas del (2+2)2 organizadas por Inestable y Benamil, Vagalume Danza, así como la pieza seleccionada en el Certamen Coreográfico 10 Sentidos, del bailarín Martí Corbera.

Las entradas ya están disponibles y toda la programación se puede consultar en la web de Migrats Dansa: www.migrats.es. La entrada al ciclo en los tres espacios públicos del Consorci de Museus en el Centre de Carme, Lonja del Pescado y EACC es gratuita.