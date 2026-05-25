Miguel Ríos llega este viernes a El Muelle Live de Alicante con 'El último vals'

Archivo - Imagen de archivo del cantante Miguel Ríos - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ríos llega este viernes a El Muelle Live en Alicante con su gira 'El ultimo vals'. Se trata de una propuesta "especial" en formato electroacústico donde el 'rock' y el 'country' se encuentran en "un espectáculo íntimo y emocionante".

El artista, "referencia absoluta de la música española", repasará algunos de los "grandes himnos" de su trayectoria, acompañado por cuatro músicos multiinstrumentistas. De esta forma, este espacio quiere consolidarse como "uno de los grandes espacios musicales de la Costa Blanca", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Su actuación, que hace "gala" del lema 'Hijos del 'rock and roll', tenéis una cita con la historia', busca reivindicar el "vínculo emocional que existe entre el artista y el público", con canciones como 'Bienvenidos', 'Santa Lucía' o 'Todo a pulmón'.

La gira, que comenzó en octubre de 2025, llega ahora a Alicante tras el "éxito cosechado" en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o A Coruña. De acuerdo con la organización del evento, "Miguel Ríos continúa demostrando una energía y autenticidad intactas" con más de seis décadas sobre los escenarios.

NUEVAS CONFIRMACIONES

A la actuación de Miguel Ríos y a la agenda anteriormente confirmada se suman cinco incorporaciones que amplían una programación marcada por "la diversidad de estilos y públicos".

Así, el próximo 11 de agosto, la banda irlandesa Fontaines D.C. llegará a Alicante con su "potente" directo y su "característico sonido" entre el 'post-punk', el 'indie rock' y la poesía urbana.

De otro lado, el próximo 21 de agosto, el recinto situado en el Puerto de Alicante acogerá 'ABBA. The new experience', un "gran espectáculo musical" pensado para "revivir toda la magia de ABBA".

El 'show' combinará músicos en directo, coreografías, una "cuidada" puesta en escena y algunos de los temas "más emblemáticos" del grupo sueco, como 'Dancing queen', 'Mamma mia', 'Gimme! Gimme! Gimme!' o 'Waterloo'.

Dos días más tarde, el 23 de agosto, será el turno de Luli Pampin con 'El libro musical', un nuevo espectáculo familiar donde la artista, junto a Radio Mágica, se adentra en "una biblioteca amenazada por el misterioso personaje Polvoso".

Este día también llegará 'The great songs of Dire Straits', el nuevo espectáculo liderado por Óscar Rosende y su banda Great Straits. Considerado "uno de los homenajes más destacados a Dire Straits en Europa", el 'show' propone un recorrido por los "grandes éxitos" de Mark Knopfler con una producción "de gran formato" y nueve músicos sobre el escenario.

Por último, Ruslana, una de las artistas "emergentes" con "mayor proyección" del panorama nacional, presentará en El Muelle Live el 6 de noviembre su nuevo 'Tour 2026'.

Tras el impacto de 'Catarsis' y sus primeros conciertos con entradas agotadas, la artista propone una mezcla de pop y 'rock' con "un directo cargado de emoción y energía".