Miguel Serna toma posesión como concejal del PSPV en Elche tras la renuncia de Carlos González

Miguel Serna toma posesión como concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miguel Serna ha tomado posesión como concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Elche (Alicante) durante el pleno ordinario de este lunes, después de que recientemente el exalcalde Carlos González dejara su acta de edil del consistorio para dedicarse "por completo" a ejercer la abogacía.

El nuevo integrante del grupo municipal socialista ha prometido el cargo en valenciano. Tras ello, el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP), le ha estrechado la mano y le ha impuesto la medalla de la corporación. Posteriormente, el portavoz del PSPV, Héctor Díez, le ha dado un abrazo y la presidenta del pleno, la 'popular' Irene Ruiz, le ha dado la enhorabuena y la bienvenida.

Serna es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Miguel Hernández (UMH) y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Alicante (UA) y cuenta con el título de asesor financiero por la Universitat Politècnica de València (UPV), según detalló el PSPV.

La formación socialista también concretó que el nuevo edil durante 15 años ha trabajado en banca privada y durante siete como jefe de gabinete de los gobiernos de Carlos González. En la actualidad es profesor de Formación Profesional (FP) en el Instituto Misteri d'Elx, "labor que va a compaginar con la de concejal del Ayuntamiento de Elche".