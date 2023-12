Miles de flamencos protagonizan una estampa rosada de La Albufera de Valencia

Arroceros piden medidas ante la multiplicación de estas aves: "Nos van a hacer un daño terrible"

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presencia de miles de flamencos rosas en el parque natural de La Albufera de Valencia regala una de las imágenes más sorprendentes de estas fechas navideñas, pero los arroceros valencianos han lanzado un "mensaje de auxilio" ante su presencia. "Estamos asustados, si no se toman medidas antes de la próxima campaña del arroz, los flamencos nos van a hacer un daño terrible".

Así lo señala el responsable de la sectorial del arroz de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), José Pascual Fortea.

La organización agraria recuerda que las bandadas de flamencos han ocasionado graves daños en los últimos años --que se suman a los perjuicios que ya venían provocando los patos-- pero la cría y multiplicación de ejemplares en el paraje amenazan con incrementar las pérdidas en el sector.

En primavera, los flamencos pisotean los campos recién sembrados con tal virulencia que los agricultores no sólo pierden esas plantas sino que, en muchos casos, no resiembran porque no vale la pena, ya que la producción recolectada en la siega resulta tan exigua que no compensa los costes de producción.

Por ello, AVA-Asaja reclama a las administraciones que tomen "cartas en el asunto". Fortea advierte de que "o las administraciones reducen la población de flamencos a unos niveles razonables que permitan compatibilizarla con la actividad arrocera o establecen una línea de compensaciones con una suficiente cuantía económica para cubrir los daños totales en el cultivo".

"La situación es muy preocupante y quedarse de brazos cruzados no es una opción si queremos seguir produciendo arroz, un cultivo que contribuye de manera decisiva al mantenimiento del parque natural", incide.

CONSECUENCIAS

Por su parte, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, concluye que "la sociedad está muy contenta de que haya miles y miles de flamencos en nuestro territorio, pero ha de saber que eso tiene unas consecuencias en los campos de cultivo, que es donde van a comer".

"En aquellos arrozales que los flamencos invaden, los agricultores posiblemente pierden toda la cosecha de un año, lo que supone una auténtica ruina. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Y ante la próxima campaña, las administraciones han de mostrarse conscientes y responsables, adelantarse al problema y preparar los planes que sean necesarios para garantizar todas las actividades que preservan este tesoro medioambiental que es la Albufera", .