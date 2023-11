Miles de personas convocadas por el PPCV salen a la calle en València, Alicante y Castelló contra la amnistía

Lanzan gritos de 'Puigdemont a la prisión' y exhiben pancartas con el lema 'España no se vende' y 'España en rojo por la igualdad'

Mazón avisa que "no nos van a parar" y afirma que las movilizaciones son "el principio de una gran determinación" para "defender a España"



VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este domingo en las concentraciones convocadas por el PPCV en las ciudades de València, Alicante y Castelló para oponerse a la ley de amnistía y el acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, y reivindicar que estas movilizaciones, que también secunda Vox, son "el principio" de una "gran determinación" que está "en marcha". "No nos van a parar", ha advertido el presidente de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, que ha asistido al acto de Alicante.

Bajo el lema 'Por la Igualdad de los Españoles', los manifestantes han salido a las calles de las capitales de provincia de la Comunitat Valenciana para exigir que "se defienda la democracia, la igualdad entre los españoles, el imperio de la ley, la división de poderes y el Estado de Derecho".

Según la organización de la movilización, cerca de 50.000 personas han asistido a la concentración en València; mientras que Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha cifrado en 24.000 los participantes en València, 20.000 en Alicante y 4.500 en Castelló. No se han registrado incidentes en ninguna de las convocatorias.

Además, han mostrado pancartas y carteles con mensajes como 'España no se vende', 'España en rojo de igualdad' 'España no se vende, España se defiende' o una que pedía "ayuda" a la Unión Europea, con el mensaje en inglés 'UE ayúdanos, la democracia en España ha acabado', al tiempo que han portado numerosas banderas de España, la Comunitat Valenciana y la Unión Europea e incluso se ha visto una fotografía con la cara del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con un bigote que emula al de Adolf Hitler.

Y han gritado consignas como "Puigdemont, a prisión", "Yo soy español", "Viva España", "Sánchez, traidor, defiende tu nación", "No es un presidente es un delincuente", "Es un rojo el que no bote" o "España cristiana y no musulmana".

En la manifestación celebrada en Alicante, el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que este "grito democrático que nos está arrollando" es "el principio" de "una gran determinación, junto con convivencia, paz, tranquilidad, pero una gran decisión" de defender ese gran encuentro que algunos están ya demasiado empeñados en que se rompa".

"No lo vamos a tolerar, ni hoy ni mañana ni pasado ni ya nunca", ha sostenido, al tiempo que ha instado a "defender los derechos que nos han traído hasta aquí; (los derechos) de la cantidad de gente, cada vez más, que ya no tolera que cualquier cosa valga por un sillón en la Moncloa". "No nos van a parar y no nos vamos a parar", ha aseverado.

Mazón ha agradecido a todos los participantes en las manifestaciones celebradas en diferentes ciudades de España, y especialmente a aquellos que han acudido a las convocatorias en la Comunitat Valenciana, "independientemente de a quién hayan votado o si ni siquiera han votado en las pasadas elecciones, que quieren convivencia, igualdad, equidad, Constitución española".

En esta línea, ha ensalzado el "grito de determinación, de apretar los dientes, pero con la sonrisa que da la Constitución, no contra nadie, sino a favor de ese gran encuentro", y ha afirmado que "con la ley en la mano y contra la ley" lucharán "en todos los frentes": "En la calle, las instituciones, la conferencia de presidentes, el Congreso, el Senado y los tribunales, si es necesario". "España hay que defenderla todos los días y en todos los lugares y lo vamos a hacer. Nuestra determinación es absoluta", ha concluido.

"REVOLUCIÓN PACÍFICA PERO INQUEBRANTABLE"

En València, el vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP, Esteban González Pons, ha resaltado, también en declaraciones a los medios, que España vive una "revolución pacífica pero inquebrantable" para "defender la democracia, la igualdad entre los españoles, el imperio de la ley, la división de poderes y el Estado de Derecho".

González Pons ha considerado que la situación actual es "parecida a las de Polonia, Rumanía y Hungría", que "se alzaron pacíficamente para reclamar la integridad de su democracia". "España no va a consentir nunca más convertirse en una autocracia y que la gobiernen sus enemigos", ha defendido, a la vez que ha insistido que este es "solo el principio" de una "revolución pacífica y democrática de los españoles". "Solo queda que alguien le ponga nombre, pero para mí hoy ha sido el maidán español", ha concluido.

Durante el discurso del dirigente 'popular', los manifestantes han comenzado a gritar "Ultras fuera, ultras fuera" para intentar que un grupo de personas abandonaran la concentración. En este momento, González Pons ha interrumpido su intervención para asegurar que "los ultras no son bienvenidos a esta concentración" y ha pedido "por favor que se retiren".

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha recalcado, ante los medios, que "miles de personas están indignadas, hartas y dicen basta para acabar con este mundo al revés en el que nos ha clavado Pedro Sánchez y volver a la senda del sentir común". Previamente, Mompó se ha dirigido a los asistentes en valenciano, motivo por el que algunos participantes han comenzado a silbar y han gritado: "En castellano que estamos en España".

La alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha asegurado que "España y València no se venden", y ha destacado que las movilizaciones en diferentes ciudades responden a un "clamor social y popular de la gente normal". "Ya está bien de saltarse la ley, de favorecer a los amigos, de comprar la butaca de la Moncloa, de que unos tengan que cumplir siempre la ley como toca y que otros sean impunes a la legalidad y a la ley.

"ESPAÑA HA DESPERTADO"

Por su parte, el presidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, que ha asistido, junto con otros cargos de Vox a la manifestación convocada por el PPCV, ha señalado que esta manifestación "defiende lo que debería defenderse desde el palacio de la Constitución y la Presidencia del Gobierno" frente a "aquellos que quieren romper nuestra unidad y libertad".

"España ha despertado y no vamos a parar hasta conseguir que los españoles seamos iguales ante la ley", ha manifestado, y ha denunciado que, "desde hace mucho tiempo, el Gobierno es inmoral e ilegítimo, porque dice y hace todo lo contrario a lo que promete".

"Estamos ante un golpe a la democracia, a la Constitución, dirigido desde el propio palacio de la Moncloa", ha censurado, y ha apuntado que "el PSOE ha dejado de existir", pues, a su juicio, "es sólo una sucursal del PSC, que desde hace muchos años, es una parte más del entramado independentista y que quiere romper la convivencia de todos los españoles". En esta línea, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de ser "el líder de esta mafia de corruptos que quieren socavar nuestra Constitución y nuestras libertades".