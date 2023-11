Nuevas protestas reúnen a miles de personas ante las sedes del PSPV en València, Castelló y Alicante

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres concentraciones --en València, Alicante y Castelló-- convocadas por redes sociales y que han contado con la presencia de diversos cargos de Vox, como el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, o la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, han protestado este domingo contra la amnistía frente a las sedes del PSPV-PSOE.

Esta nueva jornada de protestas ha tenido lugar tras las concentraciones convocadas en las capitales de provincia por el PPCV, y ha reunido a miles de participantes ante las sedes socialistas, lo que ha obligado a desplegar fuertes dispositivos policiales. No obstante, no se ha registrado ningún incidente.

En València, los manifestantes han comenzado a concentrarse en la calle del Hospital sobre as 13.00 horas. En la cabecera de la concentración, se ha situado Vicente Barrera, quien, tras dirigirse a los participantes, ha abandonado el lugar.

Los asistentes han portado banderas de España de grandes dimensiones, otras de Vox y también se ha visualizado una con un agujero en el lugar donde se encuentra el escudo, que se ha sustituido por un dibujo de una esvástica.

También han mostrado pancartas y carteles con mensajes contra el Gobierno y contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, así como consigas de 'No amnistía, no sedición, no malversación', 'No Sánchez, no independentismo' o 'Sánchez falso, hipócrita, estafador y traidor'.

Han gritado consignas como "No es una sede, es un puticlub", "Manos arriba, esto es un atraco", "Bote, bote, bote, socialista quien no bote", "No nos engañan, Cataluña es España" o "Pedro Sánchez dictador".

PERIODISTAS INCREPADOS

Varios periodistas han sido increpados por algunos manifestantes, mientras cubrían la convocatoria. Así, les han gritado consignas como "televisión manipula" o "a ti ni agua".

En concreto, durante la emisión en directo desde València realizada por un equipo de televisión de À Punt, algunos asistentes han lanzado botes de cerveza y refrescos, han intentado tapar la cámara con las banderas de España, han hecho una peineta y han empujado a la periodista y el cámara.

CONCENTRACIÓN EN ALICANTE

La concentración en las inmediaciones de la sede del PSPV-PSOE en la ciudad de Alicante para protestar contra la amnistía ha congregado a unas 6.000 personas, según datos de la Policía Nacional. Entre los que se encontraban distintos representantes de Vox.

En la calle Pintor Gisbert, donde se encuentra la sede del PSPV en Alicante, se ha desplegado un fuerte dispositivo policial, que ha cortado la calle para impedir que los manifestantes se agolparan frente a la sede de los socialistas.

La concentración se ha desarrollado en un ambiente crispado, aunque sin incidentes, y los manifestantes han repetido proclamas como 'No es una sede, es un puticlub', 'Que te vote Txapote', 'Pedro Sánchez, dictador', 'Puigdemont a prisión', 'España cristiana y no musulmana', 'Felipe, masón, defiende tu nación', 'Prensa española, manipuladora' o 'Illa, illa, illa, esas vallas a Melilla'.

Numerosas banderas de España y algunas franquistas y otras con la cruz de Borgoña han estado presentes en la concentración, en la que los manifestantes también han alzado carteles con mensajes como 'No a la amnistía, no a la anticonstitucionalidad, no a pactos con delincuentes, corruptos y secesionistas. Sí a la democracia, sí a la separación de poderes', 'No hay PSOE bueno' o 'Sánchez, veleta, vaya marioneta'.

Los representantes de Vox, que previamente habían acudido a la manifestación convocada por el PPCV, se han unido a la concentración frente a la sede socialista. En concreto, han estado presentes el diputado nacional David García; la síndica en Les Corts, Ana Vega; la portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo; el concejal Mario Ortolá, y la portavoz en Elche, Aurora Rodil.

García ha enfatizado que apoyarán "todas las movilizaciones pacíficas en contra de la amnistía" y ha sostenido que "no es momento de los partidos". "Hay que hacer una respuesta unitaria y dejarse los intereses particulares y las siglas, porque lo que está en peligro es lo más importante que tenemos los españoles: la convivencia y la nación", ha zanjado.