Miles de personas marchan para pedir "derechos humanos" para el pueblo palestino: "Tienen sueños, familia e historia"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha reunido este domingo a miles de personas en València para pedir "derechos humanos" en la Franja de Gaza y que se deje de hablar de "números" para centrarse en las personas que, han remarcado, "tienen sueños, familia e historia".

La marcha, convocada por la unión de más de 120 entidades, entre ellas la Comunidad Palestina en València o la asociación Boicot, Desinversions i Sancions País València (BDS), ha arrancado desde la plaza de Toros y ha avanzado por la calle Colón, hasta finalizar frente a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valencia.

Entre los asistentes se encontraba Taghreed Alsayed, una mujer palestina que llegó hace tres días a España en uno de los aviones que el Ejército del Aire había situado en El Cairo (Egipto) para trasladar a hispano-palestinos y familiares que residían en la Franja.

"Estábamos esperando la muerte en cualquier momento, ni comíamos ni vivíamos" ha manifestado Alsayed, en declaraciones a los medios, quien también ha explicado que ha dejado atrás a toda su familia aunque "prefería quedarse". No obstante, ha recalcado que la han apoyado porque "desean que se salve algún miembro, en vez de morir todos".

Por otra parte, los asistentes han portado diversas banderas de Palestina, entre ellas, una gigante que llevaban entre varias personas y que ha sido pintada a través de la estampación de manos.

Además, muchos de los manifestantes se han pintado las manos de rojo, en señal de protesta por la "matanza de niños y niñas" a manos de Israel. En esta misma línea, algunos de los asistentes han mostrado sábanas enrolladas con pintura roja que trataban de emular a los bebés asesinados.

Asimismo, algunas de las pancartas que se han alzado tenían los lemas 'Salvemos Gaza', 'Free Palestina' o 'GAZA AGUANTA! EL MUNDO SE LEVANTA'. También han coreado consignas como "Israel culpable, Europa responsable" o "Gaza será la tumba del sionismo".

"SON GENTE QUE AMA"

Esta manifestación es la sexta que se celebra y el portavoz de la Comunidad Palestina en València, Adel Yousef, ha señalado que "no pararán de salir a la calle hasta parar la masacre y conseguir que el Gobierno se movilice".

Yousef ha denunciado que han matado "hasta a los recién nacidos" y "han empezado a atacar los colegios". En este sentido, ha señalado que la "única novedad que se presenta es que cada día hay más muertes".

Respecto a los fallecimientos, ha pedido que no se hable "solo de números", sino de seres humanos que tienen "sueños, familia e historia". "No son 18.000, son 18.000 personas que buscaban libertad y ya no están", ha recalcado.

Asimismo, ha reivindicado que entre las víctimas se encuentran niños con padre y madre que han visto a sus hijos "muertos o sin cabeza". Ha demandado "una actuación diplomática" porque "todos los días se intermedia, pero sigue todo igual", y ha exigido que se apliquen "los derechos universales" ya sea la persona "palestina, judía o española": "Son humanos".

MANIFESTACIONES POR TODO EL MUNDO

La activista de BDS País Valencià, Laura Ferre, ha señalado que la manifestación se ha convocado junto a "otras sociedades civiles en todo el mundo" porque "lo que está pasando en Palestina no es un hecho aislado y sucede desde hace 75 años".

"Desde València pedimos el embargo de armas, el rompimiento de las relaciones con Israel y, sobre todo, que pare el genocidio porque son más de 15.000 personas asesinadas", ha reivindicado.