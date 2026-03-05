El Millarts Rock Fest de Argelita confirma a Reincidentes como primeros cabezas de cartel de su III Edición

Cartel del Millarts Rock Fest - MILLARTS ROCK FEST

CASTELLÓ 5 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La organización de la III edición del Millarts Rock Fest, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de julio en la localidad de Argelita (Castellón), ha confirmado a los sevillanos Reincidentes como primeros cabezas de cartel. Las entradas ya se pueden adquirir por los canales habituales y con una oferta disponible por tiempo limitado.

La iniciativa, nacida en el año 2018 y con una trayectoria consolidada, pretende acercar la cultura al mundo rural y demostrar que la escena contemporánea también puede crecer lejos de las grandes ciudades.

El anuncio de los primeros nombres del cartel por parte de la organización coincide con el lanzamiento de los primeros abonos para los tres días de festival, ya disponibles exclusivamente a través de entradascastellon.com y de la plataforma en línea Notikumi por 15 euro, gastos de gestión a parte.

En los primeros artistas que formarán parte de la III Edición del Millarts Rock Fest se combinan grandes nombres de la escena punk-rock nacional, con una dilatada trayectoria, y bandas locales, con el objetivo de visibilizar los proyectos surgidos en la provincia de Castellón. Uno de los primeros cabezas de cartel será Reincidentes, una de las formaciones referentes del punk-rock nacional, con más de 30 años de experiencia.

Los acompañarán Linaje, grupo originario de Navarra con el espíritu del mejor rock urbano; los castellonenses Nube Naranja, formación creada en el año 2023 que fusiona influencias de la 'new pop wave'; Akra con su punk performativo; Azekias, que llevará la esencia del rock puro a Argelita; y Els Intensos, una banda de jóvenes artistas amantes del rock and roll.

En palabras de la organización, con el cartel se quiere avanzar en la visibilidad y la consolidación del festival entre el público y la crítica especializada. "Hemos buscado que sobre el escenario del Millarts Rock Fest actúen tanto bandas consolidadas con renombre como grupos de Castellón y del ámbito local, para quienes el festival pueda ser un escaparate y una experiencia que les genere más oportunidades", ha añadido. "

Todavía quedan tres nombres muy potentes por anunciar que terminarán de cerrar y dar coherencia a nuestra propuesta", ha subrayado la organización del festival.

El Millarts Rock Fest es mucho más que un festival. Es una declaración de principios: la cultura debe llegar a todos los territorios, también a los pueblos más pequeños y afectados por el despoblamiento. En el corazón del Alto Mijares, una de las comarcas donde más incide este fenómeno en la Comunitat Valenciana, el festival reivindica el derecho al acceso cultural como herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y vertebración del territorio.

Millarts Rock Fest está organizado por la promotora castellonense Produccions Metrònom S.L. y por el Ayuntamiento de Argelita, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana con Mediterranew Musix de la Conselleria de Turismo, Política Lingüística y el Institut Valencià de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación.