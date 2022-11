Mínguez sobre las indemnizaciones a los médicos de la privada: "Nos atendremos a lo que dicten los tribunales"

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha asegurado este jueves que se atendrán a lo que dicten los tribunales en relación a las posibles indemnizaciones a las que tengan que hacer frente tras declararse firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que condenó a su departamento por vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la salud y la vida de los médicos de la privada, que no pudieron acceder al proceso de vacunación contra la Covid-19 en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública.

Mínguez, que ha ofrecido una rueda de prensa en Alicante para presentar los presupuestos de su departamento en la provincia, ha señalado que tanto la Conselleria como el Gobierno del Botànic son "absolutamente respetuosos con los dictámenes de los jueces" y también con los facultativos de la sanidad privada y la pública.

En todo caso, ha señalado que se atendrán "a lo que dicten los tribunales de justicia respecto a las reclamaciones", aunque ha precisado que, de momento, no es una cuestión que hayan analizado porque aún no tienen ninguna demanda individualizada sino la sentencia genérica del TSJCV favorable al Colegio de Médicos de Alicante, que es firme tras no ser recurrida por su departamento.

"Pero vamos a respetarlo absolutamente", ha manifestado.

Preguntado por este extremo, el conseller ha dicho que se solicitó un informe de los informes jurídicos sobre la posibilidad de recurso al Supremo. Ahora, ha dicho, "actuamos en consecuencia si existen demandas por la sentencia: se irán analizando y pasarán al servicio jurídico". "Nosotros nos dedicamos a la Sanidad y delegamos estas demandas a los servicios jurídicos, que son los que actúan", ha zanjado.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) anunció este miércoles que iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales para que la Conselleria de Sanidad indemnice a los médicos de ejercicio privado de la provincia afectados por el retraso de la vacunación contra la Covid-19.

Así lo ha anunció después de que el TSJCV ha dictado un decreto de firmeza de la sentencia que condenaba a la administración autonómica por vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la salud y la vida de los médicos de la privada, que recibieron la vacuna contra la covid-19 dos meses después que lso facultativos de la pública. La Conselleria de Sanidad no recurrió al Supremo la decisión. Según el COMA, unos 150 médicos de Alicante se han interesado por el procedimiento de responsabilidad patrimonial para solicitar indemnización.