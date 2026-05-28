Las mínimas suben y las máximas se mantienen en un jueves con riesgo alto de incendios en Valencia y Alicante

Archivo - Una fuente expulsa chorros de agua en València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este jueves cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios, en torno a 30 grados. No se prevén fenómenos meteorológicos significativos y hay riesgo alto de incendios forestales en Valencia y Alicante.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 31 y 18 grados en Castelló de la Plana, 30 y 17 grados en València y 28 y 17 grados en Alicante, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, en la Comunitat Valenciana soplará viento flojo de dirección variable, con predominio de componente este durante las horas centrales del día.

Por su parte, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este jueves es alto (naranja) en el conjunto de las provincias de Alicante y Valencia, así como en el interior sur de Castellón; bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat, informa el 112.

Para este viernes, en la antesala del último fin de semana de mayo, Aemet prevé que las temperaturas máximas sean significativamente altas para la época en el prelitoral, con una subida generalizada de los termómetros hasta picos de más de 34 grados.