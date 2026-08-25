El Ministerio de Cultura colabora con la UV en su participación como universidad invitada en la Filuni 2026

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VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ha firmado un convenio de colaboración con la Universitat de València (UV) con motivo de su participación como universidad invitada en la VIII edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se celebra del 25 al 30 de agosto.

En este marco, la colaboración del Ministerio de Cultura permite ampliar el programa de actividades de la UV en la Filuni con la participación de tres profesionales del sector: Almudena Amador, de la Librería Ramón Llull de Valencia en la Jornada Internacional de Libreros Universitarios, y Jorge Cabezas, de la Librería Somnis de Paper, y Joan Escrivà, de Edicions Camacuc, en el Seminario de Riesgos Socioambientales, en representación de entidades afectadas por la dana de octubre de 2024, ha informado el Ministerio en un comunicado.

Esta colaboración se completa con la participación de Alicia Sellés Carot, presidenta de la Fundación pel LLibre i la Lectura (FULL), en el Seminario de Riesgos Socioambientales, en la Jornada Internacional de Bibliotecarios y en el Coloquio Internacional de Lenguas Indígenas y Minorizadas. La Fundación FULL recibió en 2025 una subvención de concesión directa del Ministerio de Cultura por importe de 200.000 euros para la recuperación del sector cultural afectado por la riada.

La Filuni se ha consolidado en los últimos años como un espacio de referencia para la promoción y puesta en valor de la edición universitaria en Iberoamérica. El programa general cuenta con cerca de 400 actividades, entre ellas, presentaciones editoriales, conversatorios, mesas de diálogo, conferencias y actividades artísticas.

Entre los temas abordados destacan la noción de la cultura universitaria, la sostenibilidad y la reducción de riesgos ambientales y la cultura de paz. Con esta colaboración, la estrategia de internacionalización del sector del libro desarrollada por el Ministerio de Cultura se amplía a la edición universitaria, un ámbito de gran relevancia para el comercio exterior del libro.

México es el principal país importador de libros científico-técnicos y de Ciencias Sociales. España ha tenido una "destacada presencia" en las principales ferias internacionales del libro de América Latina en los últimos años, siendo país invitado de honor en 2024 en la Feria Internacional del Libro de Panamá y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), y en 2025 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y en la Feria del Libro de Guatemala.

España será este próximo mes de septiembre País Invitado de Honor en la Bienal Internacional del Libro de São Paulo y en 2027 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.