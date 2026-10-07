El Ministerio designa a La Fe como Centro de Referencia Nacional para la Atención del Desarrollo Sexual Diverso

Personal de La Fe - SANIDAD

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha sido designado por el Ministerio de Sanidad como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud para Desarrollo Sexual Diverso (DSD), con excepción de la hiperplasia suprarrenal.

Esta acreditación reconoce la "excelencia asistencial, la experiencia clínica y la capacidad" del hospital para ofrecer una atención "altamente especializada y multidisciplinar" a pacientes pediátricos y adultos con condiciones congénitas que afectan al desarrollo cromosómico, gonadal o anatómico del sexo, según ha informado el centro en un comunicado.

La designación permitirá a La Fe atender casos de "alta complejidad" derivados desde otros puntos de España y "garantizar su seguimiento a lo largo de las distintas etapas de la vida".

La responsable de esta unidad de referencia, la doctora Francisca Moreno Macián, ha explicado que el desarrollo sexual diverso "engloba un amplio grupo de entidades poco frecuentes que incluyen alteraciones cromosómicas, condiciones asociadas al cariotipo 46,XY y condiciones asociadas al cariotipo 46,XX. Su diagnóstico y manejo requieren un elevado grado de especialización debido a la complejidad de los mecanismos biológicos implicados en el desarrollo sexual humano".

La regulación de la diferenciación gonadal y del desarrollo sexual fetal depende de una "compleja secuencia de activación e inhibición genética en la que participan más de 60 genes conocidos". Según ha añadido Moreno Macián, "las alteraciones en estos procesos pueden manifestarse desde el nacimiento o aparecer durante la infancia, la pubertad o incluso en la edad adulta, por lo que es fundamental garantizar una atención especializada y continuada a lo largo de toda la vida".

Quedan excluidos de esta designación los casos de hiperplasia suprarrenal congénita, que cuentan con circuitos asistenciales y centros de referencia específicos dentro del Sistema Nacional de Salud.

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR Y PERSONALIZADO

La designación "avala" la trayectoria de La Fe en este ámbito y reconoce la labor de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de Endocrinología Pediátrica y de adultos, Genética, urología pediátrica y de adultos, Cirugía Pediátrica, Ginecología, Psicología, Radiología, Anatomía Patológica, Enfermería, Trabajo Social y Laboratorio de Análisis Clínicos.

Esta atención integral permite ofrecer un "abordaje personalizado" que incluye diagnóstico clínico y genético avanzado, asesoramiento genético a pacientes y familias, apoyo psicológico y social, así como la "valoración consensuada de las distintas alternativas terapéuticas, siempre con la participación activa de la persona afectada y, en el caso de menores, de sus representantes legales".

Según el gerente de La Fe, José Luis Poveda, "con esta nueva acreditación, el Hospital La Fe consolida su posición como centro de referencia nacional para patologías complejas y enfermedades raras, reforzando su compromiso con una asistencia de excelencia, equitativa y centrada en las necesidades de los pacientes y sus familias".

Con esta acreditación, La Fe se sitúa entre los pocos centros del país que han obtenido la nueva designación, formando parte de una red integrada por solo siete hospitales y unidades de alta especialización en toda España.

La designación facilitará además la coordinación con estos centros del Sistema Nacional de Salud, la generación de conocimiento clínico, el impulso a la investigación y la colaboración con asociaciones de pacientes para avanzar en la mejora de la atención y la calidad de vida de las personas con desarrollo sexual diverso.