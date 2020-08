Los MIR urgen a la Generalitat a mover ficha tras el acuerdo en Madrid: "Ayuso 1 - Puig 0"

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los MIR valencianos han seguido con las protestas este lunes en una concentración ante el Palau de la Generalitat y una manifestación por Alicante para urgir al 'president', Ximo Puig, a sentarse a negociar como "único interlocutor válido" tras el acuerdo alcanzado en Madrid, como hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

"Ayuso 1 - Puig 0", reza uno de los carteles que han llevado hasta la Conselleria de Sanidad en València, donde siguen haciendo guardia día y noche por turnos hasta ser atendidos, cuando se cumplen 20 días desde el inicio de la huelga.

Los residentes de Madrid han alcanzado un preacuerdo con el gobierno autonómico y han anunciado la desconvocatoria de la huelga en la que sería su quinta semana de protestas. Sin embargo, los MIR valencianos lo ven como un "acuerdo de mínimos" y esperan llegar más lejos.

Pero, para conseguirlo, exigen ser atendidos y que "la Conselleria de Sanidad no mire a otro lado". "Es una vergüenza que un gobierno del PP haya cerrado un acuerdo y no uno que se define como progresista", ha denunciado Nuria Ramírez, miembro del comité de huelga, a Europa Press.

Otra de sus peticiones es el cese inmediato de la consellera Ana Barceló por el "bloqueo" a la negociación y "mentir" cuando dijo que se habían reunido cuatro veces con los MIR. "Solo tuvimos una reunión y fue una reunión trampa, obligada por la Ley de Huelga; exigimos la mediación de Puig como una persona capaz de poner fin al conflicto", ha insistido esta residente del Hospital de Elda (Alicante).

Paralelamente, los MIR rechazan la postura de los sindicatos mayoritarios que participan en el foro autonómico sobre el colectivo convocado por Sanidad, un órgano al que votaron en contra el Sindicato Médico (CESM CV) y SIMAP, mientras las otras organizaciones "presentan ahora las mismas reivindicaciones en ventanilla única".

"Los derechos de los médicos residentes son vulnerados constantemente. Hemos terminado convirtiéndonos en mano de obra barata, una especie de comodín dispuesto a todo, haciendo jornadas interminables, sin ningún tipo de supervisión y sin un descanso apropiado", denuncia el comité de huelga en redes sociales.

RECOGIDA DE FIRMAS

Mientras esperan "respuestas" y un convenio colectivo que les ampare, los MIR valencianos lanzan una campaña online de recogida de firmas para lograr 500 apoyos y así poder presentar la petición ciudadana en Les Corts.

En el manifiesto, dirigido a los grupos políticos, vuelven a exponer las "precarias" condiciones a las que se ven sometidos: 230 horas mensuales tras años estudiando para obtener una plaza de formación y estar obligados a dejarla de lado para cubrir las necesidades del sistema.

Alertan especialmente que atienden y operan sin estar descansados, lo que "supone un riesgo para los pacientes y una gran carga física y psicológica" para ellos, y que los supervisores están sobrecargados para atenderles en condiciones: "Muchas veces nos encontramos solos".

Todo ello sumado a que "no se respeta el descanso de 36 horas ininterrumpido, no hay facilidades para la conciliación" y cobran un sueldo base de mil euros, algo "indigno" para la formación que reciben. "Durante el estado de alarma, la población nos aplaudió; pero no queremos ser héroes, sino trabajadores con unas condiciones dignas", zanjan.