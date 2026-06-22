MITECO autoriza una línea eléctrica "fundamental" para la industria de Castellón y la gigafactoría PowerCo en Sagunto

Archivo - Imagen de archivo de la Gigafactoría PowerCo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Está previsto que entre en operación en diciembre de 2028

CASTELLÓ, 22 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Boletín Oficial de Estado (BOE) publica hoy la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que otorga a Red Eléctrica la Autorización Administrativa para la línea de 400 kV La Plana-Morella, "muy relevante" para la industria de Castellón en general y, concretamente, es "fundamental" para la Gigafactoría de VW y PowerCo en Sagunto.

Así, el MITECO otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa de construcción para esta línea en los términos municipales de Almassora, Castelló de la Plana, Borriol, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Vall d'Alba, Les Useres, Culla, Atzeneta del Maestrat, La Torre d'En Besora, Benassal, Vilafranca, Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres y Morella, en la provincia de Castellón.

La autorización administrativa de construcción se concede, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con una serie de condiciones especiales como que las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.

El plazo para la emisión de la autorización de explotación será de treinta y seis meses, contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente resolución. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Según ha informado el MITECO, este nuevo eje estructural del sistema eléctrico es "imprescindible" para reforzar la fiabilidad y seguridad del suministro de la provincia de Castellón, y está previsto que entre en operación en diciembre de 2028.

La infraestructura vertebrará el territorio garantizando la viabilidad de su desarrollo industrial, a través de la descarbonización de sectores productivos tan relevantes a nivel local como el sector cerámico, la atracción de nuevos proyectos y la producción de combustibles verdes.

El proyecto consiste en la ejecución de una línea aérea nueva de transporte de energía eléctrica a 400 kV, en doble circuito, que conectará las subestaciones de La Plana (Almassora) y Morella, en la provincia de Castellón.

La línea tiene una longitud total de 86,94 kilómetros, está compuesta por 189 apoyos metálicos de celosía y una capacidad de transporte máxima de 2329 MVA. El trazado discurre íntegramente por la provincia de Castellón.

Tras la puesta en servicio de la línea y, de acuerdo a los compromisos adquiridos con el territorio, se desmantelará la línea actualmente existente entre Morella y La Plana (Almassora), cuya aprobación de cierre acaba de ser también autorizada por el MITECO, el 3 de junio. La nueva línea, cuenta con un 25 por ciento de apoyos menos que la que se desmantelará, así como con una mayor integración paisajística.